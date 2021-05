Hospodářská komora vyzývá vládu k otevření zahrádek restaurací a zrušení zákazu pro sportoviště

reklama

Podnikatelé sdružení nejen v Hospodářské komoře na základě příznivého vývoje epidemie, masivního celorepublikového testování zaměstnanců, počtu lidí s protilátkami, tedy prodělaným onemocněním covid-19 v posledních třech měsících, a zvyšujícího se počtu očkovaných v tuzemsku požadují po vládě, aby rozhodla o otevření zahrádek restaurací a sportovišť nejpozději od 17. května.

Vládě i zákazníkům nabízejí bezpečný provoz, režimová a hygienická opatření. Zároveň požadují, aby vláda školám povolila organizovat školy v přírodě a školní výlety a stanovila termín pro otevření ubytovacích zařízení, kvůli čemuž si lidé zatím nemohou rezervovat pobyt. Podnikatelé ale přicházejí také s návrhy, jak podpořit vládními zákazy nejpostiženější sektory v cestovním ruchu nebo gastronomii i v dalších oborech.

„Jsme si vědomi, že epidemická situace sice má v posledních týdnech příznivý vývoj, ale že je stále křehký. Ani podnikatelé si proto nepřejí bezhlavé rozvolňování, kvůli kterému by museli znova zavírat. Přicházíme proto jen s malými požadavky, které ale budou signálem, že děti si konečně užijí pobyt v přírodě, lidé si už můžou začít plánovat výlet s rodinou na hory nebo rezervovat dovolenou na léto. Podnikatelé sami vládě nabízejí samoregulační pravidla, vláda by jim proto měla vyhovět, nebo alespoň s nimi projednat podmínky otevření,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Šéf Komory zároveň připomněl, že podnikatelské svazy a asociace již vytvořily pravidla pro bezpečné provozovny a Hospodářská komora vyvinula mobilní aplikaci, která zákazníkům umožňuje vyhledat tyto provozovny ve svém okolí. Stát ale tuto iniciativu zatím přehlíží.

„Desítky tisíc živnostníků a mnoho podniků už pověsily své podnikání na hřebík, další to zvažují. Jestliže nechceme, aby tento nepříznivý trend pokračoval, měla by vláda otevřít jednání také o tom, jak bude tuzemské hospodářství podpořeno v následujících měsících, stejně jako to dělají vlády jiných zemí. Podnikatelé opět přicházejí s vlastními rozumnými návrhy,“ dodal Dlouhý.

Bilanční přehled vybraných segmentů a návrhy podnikatelských asociací a svazů naleznete níže.

Hotely, penziony a jiná ubytovací zařízení

Více než 80 % ubytovacích zařízení je stále zcela uzavřeno. Obsazenost otevřených ubytovacích zařízení např. v Praze za první čtvrtletí 2021 (tedy pouze služební cesty) dosahovala 7 %, v loňském březnu to bylo 20 %, v roce 2019 to bylo pro srovnání 72 % - propady se tedy ještě více prohloubily. Celková obsazenost hotelů a penzionů se vloni pohybovala na úrovni 20 %. Propady tržeb v roce 2020 činily 85 % ve srovnání s rokem předchozím. Státní kompenzace v ubytovacích službách v roce 2021 pokrývají zhruba jen 40 % z celkových ztrát.

Asociace hotelů a restaurací, která sdružuje majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací a dodavatele do ubytovacích a restauračních provozů, nesouhlasí s jakýmkoliv dalším omezováním kapacity ubytovacích zařízení, které fakticky znamená další ztráty a poškození podnikatelů. Asociace upozorňuje, že opatření vlády jsou založena na incidenčním čísle, což podnikatelům znemožňuje plánovat rezervace. Není ani jasné, kdy dojde k otevření provozů.

Restaurace, hospody a jiná stravovací zařízení

Podobná situace panuje v oblasti stravovacích služeb. Sektoru se vloni propadly tržby o 65 až 70 %. Za každý den uzavření provozoven veřejného stravování narůstá ztráta o 411 mil. Kč. Asociace hotelů a restaurací upozorňuje, že i polední provoz okének restaurací ve městech je značně ovlivněn tím, že mnoho zaměstnanců stále pracuje z domova. Náklady na provoz restaurací meziročně dále rostly, a to zhruba o desetinu. Významně rostou také náklady na zajištění bezpečného provozu, tento trend bude pokračovat i po otevření provozoven.

Ke stejným číslům dospěl restauratér Luboš Kastner, podle něhož se celý sektor gastronomie za 13 měs. propadl na tržbách o více než 100 mld. Kč, tj. více než o 57 %. Skončila čtvrtina provozovatelů, i po rozvolnění se očekává pokles počtu provozovatelů a zaměstnanců na úroveň cca 70 %. Sektor nabízí vládě pravidla Bezpečná restaurace, 17. květen je nejzazším termínem pro otevření restauračních zahrádek.

Bary, kavárny, čajovny

V kritické situaci se nacházejí i provozovatelé barů, kaváren, čajoven a jejich zaměstnanci, ty sdružuje Česká barmanská asociace. Většina podnikatelů i zaměstnanců v tomto segmentu hlásí pokles příjmů z podnikání či zaměstnání o více než 60 %. Kvůli vládním zákazům jich přestalo v těchto oborech podnikat nebo pracovat čtvrtina, někteří dočasně. Další čtvrtina o tom uvažuje. Více než dvě pětiny mají zato, že se gastronomie částečně promění a přijme novinky, jako jsou automatizované objednávky, take away a rozvozy. Asociace mj. nyní usiluje o to, aby města podnikům v těchto oborech prominula poplatky za zahrádky do konce roku 2021.

České pivovary

Pandemická bezpečnostní opatření a omezení provozu restaurací způsobila vysoké ztráty v celém segmentu HORECA. Z pohledu českých pivovarů přesahují meziroční ztráty tržeb z prodejů sudového piva v restauracích a hospodách částku 6 mld. Kč. Mírný nárůst prodejů v obchodech zdaleka ztráty nenahradil. Roční spotřeba piva na obyvatele v roce 2020 dosáhla 135 litrů, což je zatím nejméně od 60. let minulého století. Propadl se celkový výstav, v meziročním srovnání klesl o 1,5 mil. hektolitrů na 20,1 mil. hektolitrů.

Český svaz pivovarů a sladoven požaduje otevření restauračních zahrádek dříve, než navrhuje ministerstvo. Svaz si je jist, že pokud budou lidé sedět v prostorách, na kterých může provozovatel pravidla a podmínky zajistit, protože je má otevřené legálně, je to bezpečnější situace, než když se lidé budou shromažďovat u výdejních okének. Podle svazu je do budoucna nezbytné, aby vláda podpořila celou gastronomii, a to např. z Národního fondu obnovy, snížením DPH, podporou zaměstnanosti a snížením byrokratické zátěže v oboru. Pivovary navrhují snížení spotřební daně na pivo.

Horská střediska, půjčovny vybavení, lyžařské školy, gastro a ubytování na horách

Existenční problémy hlásí také podnikatelé v horských oblastech. V ČR působí přes 500 lyžařských středisek, z toho na 350 poskytuje lyžařům služby každou sezónu. V loňském roce vládní zákazy připravily provozovatele o velikonoční svátky, které ale tvoří 20 % celosezónních tržeb, letos se vleky a lanovky prakticky nerozjely. Jen výpadek školních lyžařských kurzů provozovatelům ski areálů způsobil ztrátu okolo 60 % tržeb.

Horská střediska, na nichž jsou závislé půjčovny vybavení, lyžařské školy, ubytovací kapacity a gastro provozy, své naděje teď upínají k letnímu provozu lanových drah. Provoz lanovek bude obnoven 10. května. Provozovatelé jsou připraveni provoz zahájit za jakýchkoliv hygienických opatření stanovených vládou. S příchodem teplých dní očekávají vysoký zájem hlavně o horské oblasti s turistickými cíli, jako jsou zábavní parky, rozhledny nebo vyhlídky. Podle Asociace lanové dopravy, která sdružuje provozovatele lanové dopravy a podnikatele na horách, by podnikatelům v tomto oboru a v návazných odvětvích pomohlo, kdyby vláda umožnila realizovat také školy v přírodě a školní výlety.

Sportoviště, bazény a sauny

Sektor vnitřních sportovišť, bazénů a saun spolu s některými dalšími segmenty podnikání čelí nejdelšímu a nejtvrdšímu lockdownu ze všech oborů. Česká komora fitness odhaduje, že z původních 3 až 4 tis. firem a několika desítek tisíc živnostníků a dohodářů kvůli zákazům ukončí činnost až jedna čtvrtina z nich. Odhadované ztráty sektoru dosahují více než 5 mld. korun. Komora upozorňuje, že i po otevření provozoven budou většině provozovatelů ztráty dále narůstat, řada z nich totiž musí nejprve poskytnout služby, které byly vloni předplacené členy či permanentkami.

Sektor je ale stále uzavřen pandemickým zákonem a vláda dosud nestanovila datum, kdy bude otevřen. Podle podnikatelů je zákaz protiprávní. Soud se proto nyní zabývá žalobou, v níž Česká komora fitness požaduje zrušení zákazu. Po vládě požaduje, aby umožnila otevřít k 17. květnu podle Desatera pravidel bezpečného provozu fitness center. Komora upozorňuje, že čím déle bude sektor uzavřen, tím více bude přibývat onemocnění způsobených nedostatkem fyzické aktivity. Česká komora fitness odmítá vládní zákaz, vyzývá ji k dialogu o nastavení podmínek, za kterých by provozovny mohly být otevřeny již trvale.

Nákupní centra

Nákupní centra byla výrazně omezena vládními zákazy po dobu osmi měsíců, Asociace nákupních center vyčíslila škody na 80 mld. korun. Řadu insolvencí obchodníků připisují váhavému otevření podstatné části maloobchodu až k 10. květnu a také zrušení programu COVID Nájemné, další obchodníci jsou na pomyslné hraně přežití. Asociace upozorňuje, že bylo mnohokrát dokázáno, že nákupní centra jsou bezpečná, zodpovědná a pandemii nezhoršují.

Asociace případnou zvýšenou mobilitu lidí v nákupních centrech označuje v porovnání s otevřenými potravinovými obchody za zanedbatelnou. Otevření obchodů k 10. květnu považuje za pouhé politické rozhodnutí, které není založeno na zdravotnických informacích. Asociace věří, že vláda co nejdříve rozhodne o otevření zbývajících segmentů působících v nákupních střediscích jak z oblasti gastra, sportu či zábavy, neboť jsou připravené dodržovat přísná pravidla provozu i v nákupních centrech.

