Hradecko-pardubická aglomerace: Podnikatelé odstartovali první projekty

První vlna výzev přinesla šest unikátních projektů zaměřených na vývoj hi-tech materiálů pro kosmický průmysl či radarové systémy pro detekci pozemních a vzdušných cílů, které si zatím z výzev Hradecko-pardubické aglomerace odnesly dotace ve výši 65,9 milionů korun. Vlastní výzkum a vývoj pozvednou díky financím z ITI společnosti TOSEDA s.r.o., RETIA, a.s. nebo ELDIS Pardubice, s.r.o. „Vyjednávání o podpoře podnikání v naší aglomeraci trvalo s Ministerstvem průmyslu a obchodu několik let a bylo velice obtížné. Jsem rád, že se již teď ukázalo, že naše aglomerace dokáže vygenerovat nesmírně zajímavé a inovační projekty, které obstojí i v mezinárodním srovnání,“ říká primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Další zajímavé projekty přinesla i druhá vlna výzev, naposledy minulý týden Řídicí výbor ITI rozhodl o podpoře dalších pěti projektových záměrů s dotační podporou více než 63 milionů korun. Žadatelé tak mají v různém procesu schvalování celkem patnáct projektových záměrů s výší dotace 207 milionů korun.

Největší zájem je zatím o programy Potenciál a Aplikace s účinnou spoluprací. V případě úspěšného hodnocení poputují finance například na vývoj nákladních elektromobilů do přeloučské provozovny společnosti AVIA Motors s.r.o. či na rozšíření kapacit vědecko-výzkumného centra v hradecké společnosti TL-ULTRALIGHT s.r.o. Za úspěšný lze taktéž považovat program Nemovitosti – do výzvy se přihlásila trojice projektových záměrů, zaměřených na rekonstrukci podnikatelských objektů, za bezmála 51 milionů korun.

Už v září letošního roku navíc plánuje Hradecko-pardubická aglomerace vyhlásit další výzvy pro podnikatelské subjekty za dalších 187 milionů korun. „Dotaci lze získat zejména na rozvoj výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, na rekonstrukci nemovitostí pro podnikatelské účely nebo rozvoj inovačních center. Podnikatelé by určitě neměli váhat a měli by s námi začít své záměry co nejdříve konzultovat,“ uzavírá manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Harmonogram dalších výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace:

autor: Tisková zpráva