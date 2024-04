Hustopeče: Dobrovolně na Sbírce potravin

reklama

V letošním jarním kole sbírka opět probíhala souběžně v supermarketu Kaufland i přímo pod věží kostela a celkově dárci přinesli téměř 1137 kilogramů potravin a 70 kilogramů drogerie. „To číslo je velké, ale my už teď víme, že nám to do dalšího kola stačit nebude a budeme muset opět požádat o pomoc Potravinovou banku Brno. Naši pomoc využívají jednak senioři, o které se nemá kdo postarat, hendikepovaní, maminky samoživitelky, částečně i lidé bez domova. Dostávají se k nám především přes sociální odbor a nutno říct, že se stále častěji setkáváme s celými rodinami v nouzi, dříve to byli spíše jednotlivci,“ vysvětluje dobrovolnice Michaela Straková.

Stejně, jako lidé se stále větší důvěrou do sbírky přispívají, roste i zájem dobrovolníků, kteří nabízí i své ruce. Potřebné jsou nejen při samotné sbírce, ale i v průběhu celého roku, kdy jsou potraviny tříděny a přerozdělovány těm, kteří je potřebují. „Máme radost, že je nás na sbírku dvakrát více, než v listopadu, což je skvělé, protože si můžeme lépe rozdělit práci a není to tak náročné. Pomáhají senioři, studenti i maminky. Dárci se k nám vrací, už nás znají, a myslím, že si stále více uvědomují, že to nejsme my, kdo potřebuje pomoc, že jsme pouze dobrovolníci, kteří ve svém volném čase a zcela zdarma pomáhají těm, kteří si sami pomoci nedokážou,“ chválila si přístup veřejnosti Straková.

