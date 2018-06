Inscenací Sex, drogy a hafo prachů se NDM loučí se scénou „zkušebna“

Prostřednictvím monologů pak dva herci – František Večeřa a David Viktora – střídavě přímo oslovují publikum a předstupují před něj s výpověďmi o aktuálních, provokativních a neotřelých tématech. Touto inscenací se Národní divadlo moravskoslezské současně loučí se scénou označovanou jako zkušebna.

„Specifickou a nevšední formou, již lze charakterizovat jako divadelní miniaturu na pomezí dramatického monologu, stand-upu a klubového vystoupení, se Eric Bogosian zabýval po celou dobu své bohaté tvůrčí kariéry. Klíčový moment pak nastal v roce 2014, kdy vychází pozoruhodná kniha, obsahující právě sto těchto Bogosianových nejlepších monologů – 100 (MONOLOGUES). Inscenace Sex, drogy a hafo prachů pak sestává z osmi těchto výstupů,“ říká dramaturg Adam Gold.

Bogosianovy monology jsou plné emocí. Jsou to emoce roztodivných postav širokého společenského a sociálního původu, od hormony překypujícího newyorského floutka, vyprávějícího svoji šílenou historku s bitkou ve fastfoodu, honičkou v autech a dalšími událostmi za hranou zákona, po solidně vypadajícího právníka z předměstí, přihlouple vyprávějícího o svém splněném životním snu, což se však ukáže jen jako prázdné žvanění bez pointy. Každý výstup je v podstatě ostrým satirickým výpadem, dotýkajícím se témat jako konzum, chamtivost a maskulinita. Každý okamžik inscenace je volnou plochou připravenou pro hercovu práci s hlasem a jeho schopnost okamžitého vstupu do jednoduše (ale o to přesněji) vystavěné postavy.

Inscenaci plnou nekorektního humoru, ryzí divadelnosti a upřímných emocí uvedeme ve vynikajícím překladu Pavla Dominika, který s činohrou NDM spolupracuje pravidelně. Dodejme, že režisérem inscenace je Janusz Klimsza, dramaturgem Adam Gold, scénu a kostýmy vytvoří David Bazika. Opravdu znamenitého hereckého úkolu se pak ujmou David Viktora a František Večeřa!

Tou inscenací končí současně sedmnáctiletá éra zkušebny Divadla Antonína Dvořáka pro veřejnost. Ta vznikla jako přínos nové přístavby Divadla Antonína Dvořáka dokončené na konci roku 2000. „Prostor měl být nejen zázemím pro činoherní a operní zkoušky, ale měl také plnit funkci menší studiové scény pro divadelní veřejnost. Zkušebna nedostala nikdy oficiální název. Jednoduchý název zkušebna se velmi rychle ujal a scéna se hned od počátku setkala s ohromným zájmem, téměř každé představení bylo beznadějně vyprodáno. Komorní prostor zkušebny se šedesáti místy umožnil nejen tvůrcům preciznější práci s herci, ale i blízký kontakt s divákem,“ uvádí vedoucí archivu Tereza Osmančíková.

Na scéně se objevovaly především činoherní tituly soudobých a mladých talentovaných autorů, ale i komorní opery. Za úplně první oficiálně nastudovanou inscenaci v prostorách zkušebny byla považována hra maďarského autora Zoltána Egressyho Portugálie, jež byla uvedena v září roku 2001 v režii hostujícího režiséra Michala Langa jako česká premiéra.

Pevnou základnou zkušebny byli především režiséři Janusz Klimsza a Radovan Lipus, dramaturgové Marek Pivovar a Klára Špičková. Prostor zkušebny ale nabízel i nové možnosti ve spolupráci s ostravskými a nedalekými divadly. Mezi zajímavé a výrazné režijní a herecké osobnosti ze „sousedních“ divadel patřil nejen režisér a umělecký šéf Komorní scény Aréna Ivan Krejčí nebo režisérka a umělecká šéfka Divadla Petra Bezruče Janka Ryšánek Schmiedtová, ale i např. herečky Sylvie Krupanská, Daniela Fialková (Nejstarší řemeslo, 2007), Nikola Birklenová (Kuřačky, 2012) či herec René Šmotek (Nejspíš sníš, 2003).

V červnových dnech se s érou zkušebny pro veřejnost Národní divadlo moravskoslezské rozloučí. Štafetu zkušebny pomyslně přebere po rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona nový komorní prostor – Divadlo „12“.

autor: Tisková zpráva