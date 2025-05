Český úředník v ponožkách s hořícím Kremlem. Z Ruska mu chodí vybrané vzkazy

Český vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný vzbudil v Rusku silné emoce. Na schůzi s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který navštívil v minulém týdnu Prahu, měl na sobě výrazné ponožky s vyobrazením Kremlu plamenech. Právě tento doplněk vzbudil ostré reakce ruských politiků.

Zvlášť kritický byl senátor z ruské Permské oblasti Andrej Klimov. „Proč se na ty darebáky díváme, jako by na nich závisel náš život? Nemocní lidé by měli navštívit psychiatra,“ uvedl podle webu news.ru.

Tomáš Kopečný se nad ruskou reakcí pozastavil. Připomněl, že zatímco Rusko už čtvrtým rokem ostřeluje ukrajinská města a umírají přitom civilisté, samotná vizuální provokace ponožkami vyvolala pobouření. „Rusové čtvrtým rokem zasypávají ukrajinská města raketami a zabíjejí její nevinné obyvatele. Pohled na to jim nevadí. Ale symbolické ponožky znázorňující, co by se stalo, kdyby se to dělo v jejich městech, je rozčílily. Přál bych si, aby stejnou citlivost projevovali i vůči těm městům, kde přesně toto sami způsobují,“ řekl Kopečný pro iDNES.cz.

Nápad Kopečného s obrázkem sídla ruského prezidenta v plamenech ocenila poslankyně Renata Zajíčková z ODS, která sdílela fotografii ponožek na sociální síti X. „První ponožky vhodné i do sandálů,“ napsala.

První ponožky vhodné i do sandálů ?????? — Renáta Zajíčková (@RenataZajickova) May 8, 2025

Nejde přitom o první případ, kdy ruské politické špičky reagují na české občany s urážkami a výhrůžkami. V minulosti se například ruský exprezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv ostře obul do bývalého hokejového brankáře Dominika Haška, kterého označil za „rusofoba“ a doporučil mu návštěvu psychiatra. Haškovi navíc vzkázal, aby si „dával pozor při přecházení silnice“.

V době, kdy ruský hokejista Alexandr Ovečkin, který má na Instagramu fotku s ruským vůdcem Vladimirem Putinem a neochvějně jej podporuje, překonal rekord v počtu vstřelených gólů v NHL, Medveděv na Telegramu napsal: „Čekáme na sebevraždu šíleného Čecha Haška.“

V únoru Medveděv označil senátorku Miroslavu Němcovou (ODS) za „zdegenerovanou evropskou kreaturu“ a výslovně jí popřál smrt. Na sociální síti Telegram ji kritizoval za údajná slova o opětovné okupaci Leningradu.

