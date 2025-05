Mohl to vědět každý. Turek ke kauze Írán. Prozradil něco na Farského i Nerudovou

Filipe, tak jsme se všichni pobavili nad vaší „kauzou“ rychlé jízdy v Německu, která se nakonec odehrála i v Česku. Od exšéfa lidovců Bělobrádka padlo vážné obvinění: Celé jste to rozpoutal sám, abyste překryl „íránskou kauzu“! Bylo to tak?

Popravdě nevím, kdo je pan Bělobrádek, ale zjevně nějaký sudetský milovník dezinformací a propagandy.

Samozřejmě že dálniční rychlostí cestuji po dálnici z důvodu praxe. Po uspořádání vlastního mezinárodního kongresu v Praze jsem musel během onoho týdne navštívit šest zásadních menších kongresů v Bavorsku v rámci průmyslového výboru. Jednaly se důležité věci ohledně jaderné fúze, vypnutí jaderných elektráren v Německu, produkce BMW, obrana a zbrojení Německa a další zásadní „šílenosti“, které média překryla tím, že jsem jel na prázdné a přehledné dálnici, a to za sucha a svižně.

Moje hodinová schůzka s íránským velvyslancem, o které lživě informují investigativní novináři a veřejnoprávní média, že jsem o ní neinformoval, byla popsána neprodleně po uskutečnění v mém pořadu na youtubu a taktéž zveřejněna na oficiálních stránkách europarlamentu, jako všech dalších 20 a více schůzek s různými velvyslanci. Tento jejich „objev“ je fascinující z důvodu, že jsem v oficiální delegaci EU pro Írán, dokonce tuto delegaci sdílím s paní Nerudovou.

O dva měsíce později údajně předaly tajné služby tuto záhadnou informaci „mozkovým gigantům“ živícím se šířením mystických zpráv na youtubu, na základě čehož paní Slonková odhalila můj imperátorský komplot, kdy jsem během oné hodinové tajné schůzky měl zajistit vystoupení ČR z EU a její vstup do BRICS po boku Íránské islámské republiky.

Jak jsem pochopil, tak schůzky s íránským velvyslancem a s dalšími diplomaty vykazujete v registru lobbistických kontaktů, což jako europoslanec musíte. Nebo tam nějaké schůzky neuvádíte?

Jistě! Uvádíme tam všechny schůzky tak, jak to pravidla europarlamentu ukládají. Tyto informace jsou každému veřejně dohledatelné. Ještě nedávno tam neměl pan Farský z dozimetrického hnutí STAN uvedenu ani jednu schůzku. A u paní Danuše jsme mezi 20 schůzkami nenalezli ani jednu ohledně automobilového průmyslu, který údajně zachránila, zato se ovšem sešla několikrát kvůli udržitelné kosmetice, což je pro planetu možná ještě důležitější.

Investigativci a dezinformátoři, zabývající se magií a hodováním bruselských chlebíčků, ani nejsou schopni nahlédnout na oficiální stránky Evropského parlamentu, nebo ještě hůře, nepokrytě lžou a považují naše občany za hlupáky.

Když jsem sledoval „rychlostní kauzu“, napadlo mě, že kmenová část vašeho elektorátu to může ocenit jako „performanci“, kterou se upozorňuje na přísná česká pravidla silničního provozu. Že muži v našem věku už mají dost toho, když jim někdo říká, že musejí šetřit globální oteplování, nesmějí říkat tohle a támhleto a že auto je hnus sám o sobě. Berete to tak?

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9626 lidí

Na to bych navázal tím, že my budeme za rekordní peníze stavět jaderné bloky, abychom dále tahali Němce z ideologií a idiocií vypnutých jaderných elektráren, tedy abychom je chránili před blackoutem a energetickou krizí.

I tak je potřeba naše pravidla silničního provozu přizpůsobit roku 2025 a neřídit se pravidly ze 70. let pro Škody 120. Všeobecně jsem i toho názoru, že pokud 86 % řidičů pravidelně na dálnici porušuje zákon překročením rychlosti, neodpovídá zákon vůli lidí a realitě a naši zákonodárci se mají stydět. Už před pár dny se na D3 občasně zvýšila rychlost na 150, můj cíl by bylo 160 plošně, umím si představit na některých úsecích a za jasných podmínek minimálního provozu, sucha, viditelnosti i neomezenou rychlost.

Těch 10 % svátečních řidičů nikdo nad 130 jezdit nenutí, ale minimální rychlost minimálně při použití levého pruhu by se měla zvednout a jeho bezdůvodné používání trestat jako bezohlednost.

Vzpomínám, že někdy před deseti, patnácti, dvaceti lety bylo „in“ být rebel a stavět se „proti systému“. Teď ovšem jako by zejména mladé ženy toužily po totální konformitě se systémem, který funguje levicově-liberálně. A nutí k té konformitě zejména muže, ti se brání. Co se to stalo?

Já se obávám, že se stalo to, že díky dlouhému „pochodu institucemi“, Pirátům, STAN a jiným klimakomunistům a progresivistickým socialistům, kteří si říkají „liberálové“ – získali na síle tak moc, že jsme se dostali do určité kulturní války.

Věřím, že jednoho dne budeme mladším generacím vyprávět bizarní příběhy o tom, že jsme opravdu zažili dobu, kdy se někdo mohl identifikovat, jak chtěl, měnit si pohlaví dle nálady a že těch pohlaví bylo tolik, že je nikdo z nás nedovedl vyjmenovat. Otevřeně jsme vyhlásili to, že změníme politickými rozhodnutími počasí řízenou likvidací vlastního průmyslu, a že zároveň budeme dotovat čínskou výrobu, průmysl a spotřební zboží. Budeme jim vyprávět, že evropská populace věřila, že Ukrajina vyhrávala válku proti Rusku, „jen se linie posouvala špatným směrem“.

Budeme vyprávět o tom, že česká populace věřila, že nejbohatším mužem světa je pomatený hlupák, který neví, co dělá, a že US prezident byl proruský, zároveň velmi špatný obchodník a vyjednavač, který neumí počítat. Sice celý svět donutil dělat, co on chce, měl mrakodrap v každém velkém US městě, byl podruhé zvolen US prezidentem i přes hysterii médií, ale věřili jsme headlinům na Seznamu, společnosti, která měla sídlo na Kypru a ovládla myšlení Čechů.

Budeme to popisovat jako stín socialistické „normalizace“, který v bohaté Evropě paraziticky využil systém pro bohatnutí vlastní hydry, destrukci společnosti, poroučení větru a dešti a pomohl financovat návrat velké Číny zpět do pozice tisíciletého hegemonu, na pozici, o kterou „na chvilku“ přišel po opiových válkách.

O Merkelové, Timmermansovi a von der Leyenové bude jen pár zaprášených zmínek, pravděpodobně jako o těch, kteří zničili starý kontinent národních států a různorodosti nesčetného množství kultur, jako ten kontinent, který budeme bohužel – i přes procitnutí – znát už jen z filmů.

Fotogalerie: - Chvilkaři proti výzvám k násilí

Ještě mě k tomu napadá: Podle výzkumů jsou muži pod 30 let výrazně konzervativně orientovaní, zatímco ženy pod 30 jsou výrazně liberálně-levicově orientované. Co s tím vy, jakožto konzervativec, chcete dělat?

Já znám i mnoho inteligentních žen, které nezavedly komplexy do představ světa o povrchnosti a pokrytectví. Věřím, že to je jen vlna, a osobně to vnímám jako určitou statistiku.

Muž vnímá více geopolitických souvislostí. Muž s větší pravděpodobností ví, jak vzniká elektrický proud, jak vzniká infrastruktura, domy, nemocnice, přístroje, výroba, průmysl. Nepovažuje to za samozřejmost, protože tyto věci, díky kterým všichni žijeme a technicky fungujeme, většinově vytvořil – samozřejmě by to nedokázal bez mnohem úžasnějších, krásnějších žen, které k tomu historicky mužům tvoří podmínky a vychovávají jejich děti.

Faktem ovšem je, že když technicky víme, jak tyto věci fungují, nemůžeme být progresivisticky liberální, protože bychom byli za pitomce před sebou samými. Konzervativně pravicoví jsou úspěšní lidé všeobecně a ve věku do 30 je velký nepoměr mezi úspěšnými muži a ženami. I mladé ženy ale brzy začnou vnímat, kam progresivistická ideologie vede, protože životní úroveň se dotkne nakonec i jich.

Není to možná důvod, proč si vás vybrala Danuše Nerudová? Že její voličky vás považují za nezodpovědného, rebelského „smrada“, a jí vychází v průzkumech, že když vás bude „pacifikovat“, pomůže jí to?

Určitě, kdyby paní Danuše neexistovala, musel bych si ji vymyslet. Já mám ohromné množství mladých voliček, které právě její chování nemohou překousnout, a je to zcela logické.

Vy nicméně nejen jezdíte rychle, ale také pracujete. V Praze jste pořádal konferenci Conservative Crossroads: Shaping Tomorrow's EU. Na ní vystoupil prezident Václav Klaus, americký právník a úředník Christopher DeMuth nebo francouzský ekonom Charles Gave. Co jste tím sledoval?

Pořádáním této konference jsem chtěl české pravicové intelektuální scéně, ale i běžným občanům, novinářům i třeba z mainstreamu, otevřít oči ohledně naivního a zjednodušeného prezentování situace v mezinárodním politickém dění, ukázat realistický pohled na současnou situaci, nekonkurenceschopnost Evropy, administrativu Donalda Trumpa a geopolitickou situaci z pohledu toků peněz a reálných cílů hlavních mocností.

Jsem velmi hrdý na to, že skvěle vystoupil prezident Klaus a že mé osobní pozvání ve Washingtonu přijal právě zmíněný Christopher DeMuth, který měl v administrativě Ronalda Reagana přezdívku „deregulační car“. Byl významným spolupracovníkem prezidentů USA od dob Richarda Nixona až po George W. Bushe a jeho prezentace Trumpovy administrativy na kongresu v Praze byla nevídanou pro většinu návštěvníků, kteří nesledují situaci přímo v USA.

Velkým přínosem pro kongres byl Jan Zahradil a dále zahraniční hosté, tak například šéf rakouské delegace europarlamentu vládnoucí strany Rakouska Harald Vilimsky a další. Úžasnou radost mi udělaly zdravice mých přátel, speciálně od hvězdy konzervativního hispánského světa, prezidenta strany Patriotů, Santiaga Abascala, a od božského Mattea Salviniho. Tím, že jsem kongres celý pořádal v angličtině, bylo nadšené hlavně mezinárodní publikum.

Mé pozvání přijalo i téměř dvacet velvyslanců z různých zemí – když už jsme začali u debaty o hodinové zdvořilostní schůzce s íránským velvyslancem, ve které pár pitomců našlo nevídanou magii, možná i bylinky a vesmír? Nejspíše investigativci začnou zjišťovat, kteří velvyslanci navštívili tento kongres, na který jsem, myslím, právem hrdý.