Usilovat o rychlý konec války, ne vozit munici. Sedmdesát procent lidí to chce, vysvětluje Okamura

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se ve svém facebookovém komentáři opřel o nejnovější data agentury STEM, podle nichž 70 % české veřejnosti nadále preferuje co nejrychlejší ukončení bojů na Ukrajině – i za cenu možných územních ztrát. Možnost stabilního příměří v letošním roce ale zároveň většina respondentů považuje za nepravděpodobnou.

Podle hnutí SPD by se ukrajinští uprchlíci měli začít vracet zpět do své vlasti a měla by být okamžitě zahájena mírová jednání o ukončení konfliktu.

„Dodávky munice, které organizuje a provádí vláda Petra Fialy a podporuje prezident republiky Petr Pavel, pouze dále prodluží konflikt, který Ukrajina nemůže vojensky vyhrát,“ uvedl Okamura.

Předseda SPD zároveň uvedl, že pokud bude hnutí SPD po podzimních volbách součástí nové vlády, bude prosazovat zásadní změnu českého postoje vůči Ukrajině. „Proto říkáme jasně – chceme mír a už ani haléř Ukrajině! Pokud budeme po podzimních volbách součástí příští vlády, tak budeme prosazovat změnu kurzu ve vztahu k Ukrajině podle příkladu Slovenska a Maďarska, protože tento konflikt není naše válka. Pro hnutí SPD jsou naši občané na prvním místě,“ zopakoval Okamura dlouhodobý postoj svého hnutí.

Češi chtějí ukončení války i za cenu územních ztrát Ukrajiny

Předseda SPD připomněl, že česká veřejnost je ve svém postoji k válce na Ukrajině dlouhodobě konzistentní. „V otázce, zda by Česká republika měla Ukrajinu podporovat ve znovuzískání ztracených území i za cenu prodloužení konfliktu, nebo naopak usilovat o rychlé ukončení bojů, zastávají Češi dlouhodobě stabilní postoj a ani dubnová čísla nepřinesla změnu. Podobně jako v lednu, i v dubnu si 70 % dotázaných myslí, že by Česká republika měla usilovat o rychlé ukončení války, i když to může znamenat, že Rusku zůstanou některá ukrajinská území,“ dodal Tomio Okamura.

Okamura ve čtvrtek vystoupil také na demonstraci Česko proti válce, kde varoval před umlčováním jiných politických názorů a označil letošní parlamentní volby za příležitost „k demokratické změně“. Podle něj se lidé dnes bojí říkat své názory a vláda se snaží kriminalizovat odlišné postoje.

Fotogalerie: - Chcimíři na Staromáku

Dodal, že ve vládě dnes sedí „totalitáři“, kteří pracují pro likvidaci naší republiky a tradiční Evropy. „Chraňme naše svobody, chraňme naši republiku a svrchovanost a nedopusťme žádnou válku ve prospěch jakékoliv cizí mocnosti,“ řekl Okamura na pražském Staroměstském náměstí v Den vítězství nad nacismem v Evropě. A dodal, že padlí hrdinové z druhé světové války by jistě nechtěli další „zbytečnou válku“.