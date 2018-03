JCCR: Ve vozovém parku Jihočeského kraje se objeví první elektromobily

Do vozového parku Jihočeského kraje budou už v průběhu léta zařazeny dva historicky vůbec první automobily s alternativním pohonem. Jedná se o výsledek pilotního projektu, jehož cílem je postupně nahrazovat vysloužilá vozidla na tradiční paliva za ekologičtější elektromobily a hybridy.

Rozvoj a podpora čisté elektromobilní dopravy v oblasti jižních Čech, včetně budování dobíjecích stanic a sladění s tím souvisejících technologií s obdobnými zařízeními v Bavorsku a Horních Rakousích, je podle prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota jednou z klíčových aktivit loni zahájeného komplexního projektu kraje „Smart (chytrý) Region Jižní Čechy“. Ten je současně plně v souladu s celou řadou národních, nadnárodních a mezinárodních programů v čele se strategií Evropa 2020. Projekt také navazuje na již realizované projekty E-Wald či e-Šumava. „Náš kraj je všeobecně znám, jako velmi atraktivní turistická oblast. Naším cílem je z něj udělat i region chytrý," zdůraznil Knot.

Realizací pilotní fáze projektu byla pověřena Jihočeská centrála cestovní ruchu (JCCR), která získala na nákup dvou osobních automobilů s alternativním pohonem dotaci ve výši 420 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„Využíváním vozidel s alternativním pohonem alespoň částečně přispějeme ke snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže. Nákupem ekologických automobilů chceme přispět k propagaci e-mobility v oblasti turismu a svým dílem tak podpořit rozvoj tohoto druhu ekologicky čisté dopravy. V neposlední řadě také výrazně ušetříme na provozu svých vozidel,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Po vyhodnocení poslouží pilotní projekt kraji a dalším jím zřizovaným organizacím jako vodítko při výběru nejvhodnějšího řešení obnovy služebního vozového parku. Dotace Fondu životního prostředí pokryje zhruba pětinu celkových nákladů spojených s nákupem elektromobilu a hybridního vozidla. Doprava a cestovní ruch jsou spojenými nádobami, a právě v této oblasti lze v brzké době očekávat i další projekty týkající se rozvoje elektromobility.

Při hledání správných parametrů pro zadání výběrového řízení na dodavatele nejvhodnějších typů elektromobilů a hybridů využila JCCR možnosti spolupráce s energetickou společností E.ON Česká republika, která zapůjčila bezplatně Jihočeskému kraji jeden ze svých elektromobilů na měsíční testování. „Takto získaná zkušenost nám samozřejmě významně usnadní výběr nejlepší nabídky,“ poznamenal Polášek.

Společnost E.ON dlouhodobě patří v oblasti chystaného přechodu z konvenčních aut na elektromobily mezi evropské lídry. „Pro nás není otázkou zda, ale kdy, se elektromobilita masově rozšíří. Naše investice do e-mobility do roku 2020 se pohybují v řádu desítek milionů korun. Chceme se soustředit na vybudování komplexní sítě nabíjecích stanic, která bude součástí sítě evropské, a plánujeme k tomu využít dotační programy z EU i ty tuzemské. Snažíme se osobní zkušenost s jízdou v elektromobilu nabídnout co nejvíce lidem, takže aktivity Jihočeského kraje v oblasti e-mobility rozhodně vítáme,“ řekl Miloslav Fialka, manažer E.ON zodpovědný za elektromobilitu.

JCCR již má s elektromobilitou zkušenosti. Ve spolupráci s Nadací ČEZ úspěšně realizuje nákupy elektrokol pro seniory i ostatní návštěvníky regionu v rámci projektu „Elektrokola pro seniory (a nejen pro ně)" zahájeného v roce 2015. Jeho cílem je zpřístupnění cykloturistiky starším či méně pohyblivým výletníkům.

Na jihu Čech dnes mají elektrokola k dispozici půjčovny v Nových Hradech, Suchdole nad Lužnicí, Nové Bystřici, Borovanech, Jindřichově Hradci, Kaplici, Trhových Svinech, Červené Lhotě, v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín na zámečku Vysoký Hrádek a v Sedlčanech, čímž vznikl základ budoucího propojení sítě půjčoven elektrokol až do Středočeského kraje.

autor: Tisková zpráva