JCCR: Zlatá stezka se otevřela pěším turistům

Celkem 631 kilometrů nově značených turistických tras mezi Bavorskem a jihozápadem Čech ve středu 6. června symbolicky předal Jihočeský kraj návštěvníkům regionu. Na zahajovací konferenci k projektu Zlatá stezka se sjelo do Prachatic více než 120 manažerů, zástupců obcí a měst, podnikatelů a dalších odborníků na cestovní ruch z obou stran hranice.

Nad dvoudenní akcí převzala záštitu jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. „Projekt Zlatá stezka je příkladem skvěle fungující přeshraniční spolupráce. Výsledkem je unikátní připomínka kousku naší společné historie a další konkrétně zrealizovaný záměr v oblasti podpory a rozvoje cestovního ruchu v regionu. Úspěšná realizace projektu je současně příslibem úspěchu dalších podobných plánů v oblasti podpory turismu,“ uvedla hejtmanka.

Připomněla, že kraj se prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) podílí například také na přeshraničním projektu „Památky žijí“ či na přípravě budoucího projektu sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v teritoriu jižních Čech a horního Rakouska.

Podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromíra Poláška projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ rozšířil stávající dálkovou trasu z Bavorska o jihočeskou a západočeskou část. „Celkové náklady dosáhly 15 miliónů korun. Pětaosmdesát procent z této částky pokrývají zdroje z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci územní spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem, pět procent hradí stát, zbytek kraj,“ konstatoval Polášek.

Nově vyznačené turistické trasy o celkové délce 631 kilometrů, které vznikly v rámci projektu Interreg, navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cestami. Trasy vedou po značených stezkách Klubu českých turistů a jsou nově vyznačeny logem stezky ve tvaru oranžového S (hlavní trasa) a modrého S (propojovací a přiváděcí trasy). Trasy budou vedle značení osazeny odpočívadly a informačními panely.

„Zlatá stezka vstupuje do jižních Čech na hraničním přechodu Mlaka/Bischofsreut a ubírá se po historické trase staré obchodní cesty se solí územím Národního parku Šumava přes České Žleby, Stožecká luka a vesničku Dobrá na Volary s typickými roubenkami,“ sdělila manažerka projektu Zlatá stezka Eva Borsányi.

Z Volar stezka pokračuje na Prachatice, cestou míjí zříceninu hradu Hus a Libínské sedlo s nedalekou rozhlednou, nabízející jedinečnou vyhlídku na panorama Šumavy a při dobré viditelnosti dokonce i na Alpy. O cestě bílého zlata se turisté nejvíce dozví v Prachatickém muzeu díky interaktivní expozici Zlaté stezky.

Z Prachatic míří Zlatá stezka přes Husinec, rodiště Mistra Jana Husa, do Vimperka, dalšího cíle karavan soumarů se solí. Vimperský zámek, původně hrad, vysoko nad městem i samotné město s malebným náměstím a zbytky středověkých hradeb láká k prozkoumání, ale i odpočinku.

Z Vimperka se Zlatá stezka vydává dále na západ mírně zvlněnou šumavskou krajinou, přes Zdíkov, Stachy a Úbislav až do Kašperských Hor, kde vstupuje do Plzeňského kraje. Toto královské město je díky svému malebnému okolí a dominantě v podobě hradu Kašperk jedním z klenotů Šumavy. Z Kašperských Hor pokračuje Zlatá stezka přes Velhartice, Nýrsko, Kdyni, Domažlice a dále krajinou Českého lesa až do Chodovy Plané. „Hlavní trasa české Zlaté stezky je dlouhá 289 kilometrů. Jihočeská část měří 86 kilometrů a západočeská pak 203 kilometrů,“ doplnila Borsányi.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

