Gregorová (Piráti): Leyen podpořím

Po důkladném zvážení jsem se nakonec rozhodla podpořit Ursulu von der Leyen v dalším vedení Komise. Ano, chování Komise při nezveřejnění komunikace bylo špatně a jsem ráda, že to soud potvrdil, a proto také nyní budeme silně tlačit na Komisi, aby soudní výzvu k podání vysvětlení dodržela. A nevyjadřuji tím souhlas se všemi kroky Komise, sama jsem hlasitou kritičkou snahy protlačit například šmírovací zákon. tzv. Chat Control. To, co tímto hlasováním zamýšlí ultrapravice ale zcela zjevně není hlasování o větší transparentnosti v EU – sami mnohokrát hlasovali proti zákonům zvyšujícím transparentnost, pokud se jich měly přímo týkat. Evropa se aktuálně nachází ve velmi těžkých časech: ať už kvůli jednání s USA o nových clech, geopolitickým změnám či nárůstu krajní pravice. A právě extremistům z krajní pravice a populistům by konec současné Komise nejvíce nahrál. Proto jejich snahu o svržení Ursuly von der Leyen chápu spíš jako vrchol pokrytectví, než cokoliv jiného.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky