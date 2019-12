JE Temelín: Téměř tři tisíce pracovníků jaderek získaly bezpečnostní prověrku

Prověrky se týkají také zaměstnanců ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany a pracovníků dodavatelů. Celkově prověrku Národního bezpečnostního úřadů získalo téměř tři tisíce lidí pracujících v obou jaderných elektrárnách.

Od ledna potřebuje bezpečnostní prověření Národního bezpečnostního úřadu každý pracovník, který vstupuje například na blokové a nouzové dozorny nebo do obou kontejnmentů. V Temelíně se jedná o 36 míst, do kterých mohou vstoupit pouze lidé s prověrkou od NBÚ. Povinnost se přitom vztahuje nejen na zaměstnance elektrárny, ale i pracovníky dodavatelů. Prověrku vydává NBÚ na pět let, kdy na vydání rozhodnutí má 75 dní od podání žádosti. Zaměstnanci přitom musí například NBÚ doložit veškerý svůj majetek, příjmy a to i několik let nazpět.

„Úspěšnost se pohybuje na velmi vysoké úrovni. Začali jsme s nimi v roce 2017 a získalo ji více než 99 procent našich zaměstnanců, kteří o ni požádali. Svědčí to mimo jiné o dobré práci při výběrových řízeních a prověřování zaměstnanců. Za obě jaderné elektrárny to bylo 1916 lidí, další více než tisícovka prověrek se týkala dodavatelů. Je to jeden z dalších kroků pro posílení naší bezpečnosti,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ s tím, že další pracovníci budou žádat průběžně. Půjde ale o maximálně desítky lidí v průběhu roku.

Navíc do prostor, kam mohou vstoupit lidí jenom s prověrkou, instaluje ČEZ bezpečnostní prvky a zavádí nejpřísnější režimová opatření. Celý systém se aktuálně testuje, do ostrého provozu vejde po novém roce.

