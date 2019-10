Jihočeský kraj rozdělí první část výtěžku ze sbírky lidem, postiženým výbuchem plynu v Lenoře

Konkrétně jde o bytový dům č.p. 31, kde 3. října letošního roku výbuch nastal. Potvrdila to hejtmanka Ivana Stráská. „Jde nám o to, aby majitelé i obyvatelé zničených domácností obdrželi finanční podporu co nejdříve,“ uvedla hejtmanka s tím, že sbírka s číslem účtu 370707070/0300 pokračuje až do 31. března 2020. Tedy do data, do kterého byla 5. října letošního roku oficiálně vyhlášena. „Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a není jim osud svých spoluobčanů lhostejný,“ dodala Stráská.

Neštěstí v Lenoře si vyžádalo jeden život, dva lidé byli zraněni těžce a sedm lehce. Hasiči evakuovali celkem 19 osob.

Další část finančních prostředků z veřejné sbírky bude rozdělována průběžně podle toho, jak velkou sumu se v následující době podaří nashromáždit.

