Jihočeský kraj spouští pro Jihočechy lékařskou pohotovost online

30.07.2024 22:28 | Tisková zpráva

Tam, kde zdravotní stav nevyžaduje osobní návštěvu ordinace lékaře, přichází Jihočeský kraj s konceptem online jihočeské pohotovosti. Služba poskytne prostřednictvím komunikační platformy dostupnější zdravotní služby. „Ukazuje se, že v České republice je kvůli nedostatku lékařů čím dál složitější udržet pohotovostní služby. A my jsme připravili projekt, který tuto situaci může pomoci řešit. V této chvíli budou Jihočeši, jediní z celé České republiky, kteří budou mít možnost využívat služeb online pohotovosti. Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu úplně zdarma,“ vysvětlil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, podle něhož by lékaři prostřednictvím videohovorů mohli poskytnout základní diagnózu pacientům, kteří by nemuseli k ošetření cestovat a vyhnuli by se dlouhému čekání v ordinacích.