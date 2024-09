Jihočeský kraj zná vítěze architektonické soutěže na novou budovu Alšovy jihočeské galerie

„Cílem soutěže bylo vybrat nejvhodnější návrh, který splní požadavky na architektonické řešení, odpovídající významu největší krajské kulturní instituce a zároveň se vypořádá s náročnými požadavky na vnitřní provoz výstavních sálů a depozitářů. Budova by se měla stát na revitalizovaném Senovážném náměstí, kde město plánuje odkrytí Mlýnské stoky a stavbu podzemních garáží. Ve spolupráci města a kraje se budeme snažit, aby stavba byla otevřena v roce 2028,” uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Autory vítězného návrhu jsou architekti Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Vojtěch Jeřábek a Jan Ptáček. V soutěži podalo návrh celkem 82 účastníků, z nich bylo 52 z Česka a 31 zahraničních z celkem 11 zemí. Soutěžní porota zasedala celkem 4 dny na přelomu srpna a září a návrhy hodnotila nejenom z pohledu urbanismu a architektury, ale také konstrukčního, ekonomického nebo energetického hlediska. Samozřejmostí bylo posuzování náročných provozních podmínek, které vyžadují depozitáře nebo výstavní sály. Vítězný návrh porota ocenila pro velmi kultivovaný nadčasový architektonický výraz a velmi dobré provozní řešení, které zcela naplnilo požadavky uvedené v zadání.

Vítězný návrh je podle jeho spoluautora Marka Chalupy koncipován jako „bedna“ na umění, která plně koresponduje s okolím a zve kolemjdoucí k návštěvě. „Ta budova není sebestředná, snaží se být partnerem okolních historických budov a být platnou součástí celého prostoru. Je koncipovaná jako taková schrána na umění. Nejde však jen o výstavní prostory, musí být otevřená lidem. A je na jejich rozhodnutí, jestli jen posedí ve stínu stromů nebo ze zvědavosti zajdou do sálu a do knihovny či posedí v kavárně, popovídají si nebo místem jen projdou,“ uvedl Chalupa a upozornil na návrh fasády. „To žebrování má napovědět, že budova ochraňuje něco vzájemného, vzácného uvnitř, jako by to byla taková bedna na umění. Zároveň jsme měli na zřeteli to, aby budova zapadla do svého prostředí, takže to rámování má podobné proporce a formáty jako okolní historické budovy,“ dodal architekt.

„Alšova jihočeská galerie v současnosti sídlí v prostorách zámecké jízdárny na zámku Hluboká nad Vltavou. Přestože jde o krásné prostředí, tyto prostory nevyhovují současným požadavkům a standardům na výstavu a archivaci uměleckých děl. Je nutné si uvědomit, že stavba bude sloužit jak široké veřejnosti, tak vysoce odborné činnosti, což vyžaduje řadu technologických opatření. Z tohoto důvodu dlouhodobě uvažujeme o novém sídle a prostor na Senovážném náměstí je jedním z mála, kde podobná stavba může vzniknout,“ popsal náměstek hejtmana o kulturu Pavel Hroch.

Pokud se stavbu podaří zrealizovat, budeme podle ředitele Alšovy Jihočeské galerie Aleše Seiferta svědky historické události. „Je to jako opravdu mimořádná záležitost. Vždyť na zelené louce nevyrostlo v České republice muzeum umění či galerie více než 100 let. Já musím říct, že opravdu ti politici, kteří o tom dnes rozhodují, jsou vizionáři v tom, co chtějí přinést Českým Budějovicím. To není jen stavba pro Alšovku, to je prostě stavba pro České Budějovice a českou kulturu obecně. Účast 82 ateliérů potvrzuje o jak unikátní záležitost se jedná a klobouk dolů před všemi politiky, kteří rozhodovali o tom jít a zkusit mezinárodní architektonickou soutěž na muzeum umění,“ uvedl ředitel Seifert.

Přesun AJG do Budějovic je součástí kandidatury města na Evropské hlavní město kultury, kdy vznikl záměr vytvoření kulturního okrsku, který by více zviditelnil a propojil významné kulturní stavby na okraji historického centra města. Mělo by jít o instituce Jihočeské vědecké knihovny, Jihočeského divadla, Jihočeského muzea, kulturního domu Slavie, Domu umění nebo Hvězdárny a planetária, které by se mohly díky revitalizovanému prostranství náměstí a nábřeží více otevřít veřejnosti a spolupracovat na společné kulturní strategii.

Základní koncept stavby se odkazuje na bastion, který zde v místě hradebního okruhu kdysi stával. Jde o dvojici mírně natočených hmot, mezi kterými je hlavní atrium se vstupem. V levé části stavby je provozně administrativní sekce, v pravé části pak výstavní prostory. V přízemí se počítá s víceúčelovým sálem a kavárnou, tak aby byl parter stavby propojen s okolním veřejným prostranstvím. Fasáda objektu je z probarvených železobetonových panelů, které jsou důležité pro stabilní vnitřní klima galerie. Střecha je osázena extenzivní zelení a je možné zde osadit i fotovoltaiku. V okolí budou vysázeny nové stromy, tak aby stavba byla lépe začleněna do budoucího parku.

Na druhém místě se umístil ateliér barva studio s.r.o z Plzně a na třetím Kronaus Mitterer Architekten ZT GmbH z Vídně. Odměny získaly další dva návrhy od querkraft architekten zt gmbh a dále sdružení architektů AOSI s.r.o. a FENOMEN SPACE s.r.o. Oceněné soutěžní návrhy jsou k vidění na výstavě v atriu budovy krajského úřadu, všechny ostatní pak budou zveřejněny v elektronickém soutěžním katalogu na webu Jihočeského kraje.