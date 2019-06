Jihomoravský kraj: Projekt pořízení železničních jednotek do vlastnictví kraje se blíží k závěru

„Obdrželi jsme nabídky, které budeme dále posuzovat. Zatím však nebudeme specifikovat, které firmy se o zakázku zajímají,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Hanák též dodal, že s dobrými zprávami se zástupci kraje vrátili i z Bruselu. „Včera, tedy 18. června, na klíčovém jednání prezentovali naši zástupci projekt představitelům Evropské komise, kteří jej budou posuzovat. V červenci očekáváme vydání stanoviska společnosti JASPERS, která by měla projekt doporučit Evropské komisi k financování, a závěrečné slovo bude mít Ministerstvo dopravy, které by mělo vydat rozhodnutí o financování projektu,” doplnil Hanák.

Do svého vlastnictví plánuje pořídit Jihomoravský kraj celkem 37 nových elektrických jednotek. Do 31 z nich by se mělo komfortně vejít 310 cestujících a 6 menších pojme 140 osob. Nové vlaky by měly jezdit na páteřních linkách S2 a S3. Na jejich nákup chce kraj získat z evropských fondů přibližně 5,5 miliardy korun. Zbývající částku bude financovat z úvěru, který bude přijat před podpisem smlouvy. Full-servis bude kraj hradit každoročně z rozpočtu výdajů na zajištění dopravní obslužnosti.

autor: Tisková zpráva