KRNAP: Není zvěř jako zvěř

Těch nevhodně se chovajících turistů není sice mnoho, ale při představě, jak dlouho odhozené odpadky v přírodě, zvláště té horské, přežívají, je obava o krkonošskou přírodu na místě. Každoročně se konají sběračské akce, aby následky jejich chování napravily. Při takové akci letos na jaře pracovníci Správy KRNAP a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, které se u turistických cest objevily po zimní sezoně. Ačkoli by si zasloužilo ocenění, s jakým nasazením se daří Krkonoše odpadků zbavit, ideální by bylo, kdyby se sběračské akce vůbec konat nemusely. Správa Krkonošského národního parku se proto rozhodla vyhlásit boj proti odpadkům a 29. května startuje v rámci projektu Partner KRNAP osvětovou informační kampaň.

Cílem kampaně, která potrvá dva měsíce, je upozornit návštěvníky parku, aby dbali na to, že po nich v parku nesmí zůstávat odpadky. Příroda si s nimi totiž sama poradit nedokáže. "Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v městských parcích, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale i divokým zvířatům. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést", uvedl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Nejčastějšími odpadky, které v parku po návštěvě lidí zůstávají, jsou PET lahve, obaly od sušenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, plechovky nebo nedopalky cigaret. Jejich doba rozkladu je podle druhu od 15 až do 250 let. Zatímco u některých druhů odpadků téměř všichni víme, že se budou rozkládat desítky až stovky let (jako například PET lahve), u jiných je to pro mnohé možná překvapení. Takovým odpadem jsou třeba vlhčené ubrousky, které jsou vyráběny z umělé textilie, proto se nerozpadnou stejně rychle jako toaletní papír, ale až za několik set let. Mezi odpadky na horách se však objevují i překvapivější nálezy. Při letošním jarním úklidu se pracovníkům Správy a dobrovolníkům podařilo nalézt pneumatiky od aut, boty, ztracené lahve alkoholu nebo lyžařské hůlky. "Občas nad tím zůstává rozum stát," dodává Böhnisch.

Inspirací pro kampaň, ve které různé druhy odpadků dostávají rodové a druhové jméno, kterými se běžně označují zvířata nebo rostliny, byly pro tvůrce kampaně především pozoruhodné názvy fauny a flory krkonošské přírody. Odpadky v krkonošské přírodě se s určitou mírou nadsázky stávají invazivními druhy, pro které realizátoři kampaně identifikovali novou čeleď - čeleď odpadkoušovitých. Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně odhozence, vlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého. Lidmi zavlečené druhy z přírody nemizí, ba naopak se rozmnožují co do počtu i druhů. V příštích týdnech se vypraví v rámci kampaně do Krkonoš expedice mladých zoologů, jejímž cílem bude vytvoření taxonomie všech odpadkoušů, které se v krkonošské přírodě objevují. S tvory čeledi odpadkoušovitých se budeme moci setkávat zejména na profilech "nenizverjakozver" - konkrétně na Facebooku a Instagramu. Jakou formou? Tandem mladých výzkumníků (zoologů), Alice a Lukáš, se s uživateli sociálních sítí budou dělit o důležité poznatky ze života odpadkoušů zavlečených do KRNAP/KPN. Podaří se jim zmonitorovat a popsat úplně všechny? Uvidíme! A jak se zapojí veřejnost? Jednoduše! Bude vymýšlet zajímavé, a ještě zajímavější, české i latinské názvy těchto škůdců krajiny, lesů a hor. Vždyť rozpoznány a pojmenovány byli našimi mladými zoology zatím jen čtyři z čeledi odpadkoušovitých, ostatní na svou identifikaci teprve čekají. Těšíme se také na množství fotografií ze setkání s odpadkouši.

Sociální sítě budou hlavním komunikačním kanálem kampaně, a to i díky možnosti komunikovat spontánní edukační a informační obsah zábavnou formou. Budou podporovány také bannerovou a videoreklamou.

Významný edukativní charakter bude mít v kampani výukový materiál ve formě atraktivního online gamebooku. Využití gamebooku pro vzdělávání patří mezi zcela originální a nové formy projektového vyučování, které odráží současné pedagogické trendy. Vzdělávací program "Ztraceni v bouři Krkonoš" provede čtenáře příběhem žáků 8. třídy, kteří se ztratí v Krkonoších. Přitom budou vstupovat do nejrůznějších situací a vztahů s odpadkouši. Příběh obsahuje řadu odkazů na základní ideu kampaně "Není zvěř jako zvěř" a nenásilnou formou seznamuje žáky se základními znalostmi chování v přírodě. Tato forma vzdělávacího programu rozvíjí nejen vědomosti ústředního tématu, ale také obecné kompetence žáků, včetně čtenářské gramotnosti, schopnosti porozumět textu, dovednosti samostatně se rozhodovat a uvědomovat si následky svých voleb.

Dalšími komponenty informační kampaně budou červnové kontaktní akce v krajských městech spádové oblasti KRNAP (PHA-D10-D11). Jejich ústředním prvkem bude ekologický bar aktivit založený na zážitkové pedagogice (rozpoznávání stop a také zvuků/hlasů reálných zástupců fauny od zástupců čeledi odpadkoušovitých, určování délky života odpadkoušů (doby rozpadu odpadků), workshop k tvorbě bajek o odpadkouších, další kvízové hry, fotokoutek s lesním zátiším). V období nejvyšší návštěvnosti hor, v první polovině července, se pak kontaktní akce přemístí přímo na výchozí místa turistických tras v Krkonoších. Turisté obdrží praktický návod na cestu, KPZ (kompostovatelný sáček na odpadky, rukavici atd.) a QR kód s odkazem na atlas čeledi odpadkoušovitých. Děti ho mohou získat také ve formě pásky na ruku. Při návratu z hor budou moci turisté sdílet svou vzornou návštěvu hor v rámci fotokoutku s odlovenými odpadkouši přímo na sociální sítě. Děti obdrží navíc bajky, které budou v průběhu kampaně vznikat. Projekt symbolicky kulminuje na nejvyšším bodě České republiky a na vrcholcích dalších hor, které jsou součástí hřebenového pásu Krkonoš. Přibližováním k vrcholu KRNAP/KPN se bude měnit obsah aktivit, který směrem ke zmíněnému hřebeni nabírá na cílení a větším důrazu na "call to action" aktivity, jejichž účelem je motivovat návštěvníky parku k akci, a to nejen k tomu, aby si odnášeli s sebou vše, co si do prostoru parku přinesou, ale také ke sběru odpadků.

Formu pozvánky na kontaktní akce budou mít rozhlasové spoty na regionálních rádiích a CLV v krajských městech. Na příjezdech do KRNAP/KPN budou turisté potkávat klíčový vizuál na formátech billboardů a hypercubes. Přímo v Krkonoších se bude možné potkat s kampaní také na odpadkových koších na záchytných parkovištích a ve formě plakátů a letáků také u partnerů KRNAP a v dalších ubytovacích zařízeních a informačních střediscích.

Seznam míst, kde proběhnou happeningy:

11. 6. Liberec

15. 6. Praha

19. 6. Pardubice

20. 6. Hradec Králové

1.–13. 7. výchozí místa turistických tras v KRNAP

Linky na sociální sítě:

Facebook ZDE

Instagram ZDE

Ukázka bajky a stránky z atlasu čeledi odpadkoušovitých ZDE

Psali jsme: KRNAP: Pojďte s pilou do lesa na dříví KRNAP: Krkonošskému národnímu parku je 56 let KRNAP: Pasecký Památník zapadlých vlastenců má prestižní „bronz“ v soutěži Gloria musaealis KRNAP: Evropa pomohla lidem a přírodě Krkonoš už více než půl miliardou korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva