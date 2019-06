KRNAP: Skauti pomůžou národnímu parku s přemnožením kůrovce

Junák – český skaut chystá jednu z největších akcí zaměřenou na ochranu přírody za poslední léta. Vedení organizace vyzvalo své členy a členky starší patnácti let, aby zvážili možnost zapojit se do pomoci Krkonošskému národnímu parku, který se vinou přemnožení lýkožrouta smrkového nachází ve vážné situaci. První skupiny skautských dobrovolníků vyrazí již během června.

Za rok 2018 bylo v lesích našeho nejstaršího národního parku vytěženo 33 480 m³ dřeva napadeného kůrovcem. Prognóza KRNAP pro rok 2019 je varující, hovoří o minimálně 40 tisících kubíků napadeného dřeva.

Lýkožrouta smrkového nelze v podmínkách národního parku eliminovat, je ale důležité jej v nepřirozených smrkových monokulturách brzdit. To konkrétně znamená důsledně vyhledávat jeho ohniska, napadené stromy včas pokácet a ihned odvézt z lesa, nebo odkornit na místě. Situaci však komplikuje nedostatek lidských sil, které by KRNAP mohl do ochrany lesů zapojit.

S nápadem podpořit národní park přišli skauti – jednotlivci, kteří Správě KRNAP nabídli svou pomoc. Vedení parku následně napadlo oslovit Junáka – českého skauta s žádostí o celorepublikovou výzvu skautům a skautkám.

„Skauti mají rozsáhlou síť, vysoký počet členů a program věnující se vedle dalšího i ochraně přírody a ochotě pomáhat, proto jsme se na ně obrátili. Dává nám to naději na efektivní pomoc při boji s kůrovcem,” říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Nyní nadchází doba, kdy bude pomoc nejvíce potřeba, protože první rojení kůrovce očekáváme začátkem června, druhé pak na přelomu července a srpna. Potřebujeme dobrovolníky, kteří nám pod odborným vedením našich lesníků pomohou průběžně odkorňovat pokácené stromy. Se skautskou pomocí složitou situaci, která nás čeká, zvládneme mnohem lépe," dodává Böhnisch.

„Pomoc Krkonoším pro nás spojuje dva z důležitých principů, které jsou v srdci skautingu: ochranu přírody a službu společnosti. Jsem přesvědčený, že se skauti a skautky nezaleknou fyzicky náročné a rizikové práce a věnují svůj volný čas a energii jedné z nejvzácnějších oblastí naší přírody,” vysvětluje starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

“Příroda je pro skauting základním životním prostorem, prožíváme díky ní nejrůznější dobrodružství, máme příležitost vnímat její krásu. Je naší povinností vracet jí ty vzácné chvíle a napravovat negativní dopad, který na její stav má lidská činnost,” uzavírá.

Podle průzkumu veřejného mínění, který provedla letos agentura IPSOS, si 62 % dotázaných spojuje skauty s ochranou přírody a více než polovina respondentů skauting vnímá jako prospěšný širšímu okolí a společnosti.

Charakteristiky skautské pomoci Krkonoším:

pracovní skupiny v počtu 5 až 20 lidí,

v červnu půjde především o víkendy, v červenci a srpnu o víkendy i pracovní dny,

Správa KRNAP zajistí skautským dobrovolníkům pracovní vybavení (loupáky) a dopravu na samotné místo práce, ostatní si zajišťují sami

Správa KRNAP také zajistí lesníky, kteří skautské dobrovolníky zaučí a zároveň jim vysvětlí důvody a smysl jejich práce, uvedou problém přemnoženého kůrovce do souvislostí

práce bude fyzicky náročná, s ostrými nástroji, často v těžko přístupném terénu, také proto je věk omezen na nejméně 15 let.

Vývoj situace v KRNAP v posledních třech letech:

rok těžba z toho nahodilá z nahodilé kůrovcová % kůrovcové těžby z celkové 2016 99745 29491 14686 15% 2017 100340 21372 5275 5% 2018 92940 66034 33480 36%

Prognóza ukazuje, že kůrovec se nadále množí. Svou roli bude hrát i významné množství kalamitní hmoty, poškozené zejména vrcholkovými zlomy vinou klimatických vlivů v zimním období. Současný stav evidované kalamitní hmoty je 10.805 m3, zatím jen část z toho je kůrovcová. To se ale velmi rychle může změnit. A co je nejdůležitější, tak předpoklad pro rok 2019 je dle realistického scénáře cca 40.000 m3 kůrovcové hmoty.

autor: Tisková zpráva