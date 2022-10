Kancelář prezidenta republiky: Vstup zdarma na Pražský hrad pro seniory od sedmdesát let

Jako zvláštní hosté prezidenta republiky Miloše Zemana budou mít od 1. listopadu 2022 do 31. prosince 2022 včetně senioři od 70 let vstup zdarma do katedrály, Vladislavského sálu a dalších míst na Pražském hradě.

O rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana informuje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

“Musíme myslet na naše starší spoluobčany, na které nejvíce dopadá současná těžká ekonomická situace. Vnímáme nejen ekonomický tlak, kterému jsou vystaveni, ale i jejich nejistotu a obavy z budoucnosti. Pražský hrad je místem, kde jsou vždy vítáni, kde se setkají s důstojným a vlídným přijetím. Proto pan prezident rozhodl o tom, že v listopadu a v prosinci budou mít lidé od 70 let včetně jako zvláštní hosté prezidenta republiky vstup zcela zdarma do základního návštěvnického okruhu a do výjimečné expozice Příběh Pražského hradu,” uvádí vedoucí KPR Vratislav Mynář.

Podle Jana Nováka, ředitele Sekce administrativní KPR, pověřeného řízením Správy Pražského hradu, bude stačit předložení platného dokladu s datem narození.

“Vstup pro návštěvníky od 70 let včetně zdarma zahrnuje Starý královský palác, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Součástí je i stálá výstava Příběh Pražského hradu s řadou vzácných a originálních exponátů. Pro volný vstup stačí, když v pokladnách Pražského hradu předloží platný doklad s datem narození a obdrží bezplatnou vstupenku,” vysvětluje Jan Novák a doplňuje, které další skupiny návštěvníků mají nárok na vstup zdarma nebo na slevu: “Připomínám, že i další skupiny návštěvníků mají na Hrad zvýhodněný vstup. Například děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P zdarma. Mládež od 6 do 16 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let se slevou.“

Vedoucí KPR Vratislav Mynář dodává, že bezplatný vstup pro seniory nad 70 let nebude pro Pražský hrad znamenat finanční zátěž: “Čelili jsme námitkám, zda vstup zdarma pro naše seniory od 70 let nepřipraví Správu Pražského hradu o významné příjmy ze vstupného. Jsme přesvědčeni, že nepřipraví. V současné situaci, kdy musí obracet každou korunu, by na Pražský hrad nepřišli vůbec.”

