Moskva i Kyjev se v poslední době snaží ukázat, že usilují o mír a Vladimir Putin proto v neděli navrhl přímé rozhovory s Ukrajinou poté, co ignoroval ukrajinský návrh na bezpodmínečné třicetidenní příměří. Donald Trump následně veřejně řekl Volodymyru Zelenskému, aby to přijal. Ukrajinský vůdce poté uvedl, že bude na Putina čekat ve čtvrtek v Istanbulu, ačkoli šéf Kremlu nikdy nedal najevo, že by měl v úmyslu odcestovat sám.

Pokud by se oba prezidenti sešli, v plánu byl i příjezd Donalda Trumpa, který by se připojil k americké delegaci v čele s vysokými vyslanci Stevem Witkoffem a Keithem Kelloggem.

Z takového setkání ale nakonec sešlo. Zelenskyj prohlásil, že přijede pouze v případě, že se zúčastní i Vladimir Putin. „Prezident Zelenskyj se v Istanbulu nesetká s žádným jiným ruským představitelem kromě Putina,“ řekl agentuře Reuters poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak.

Ruský prezident Vladimir Putin ale podle středečního vyjádření Kremlu do Istanbulu neodcestuje. Do Turecka neodcestuje ani ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Ve středu pozdě večer Kreml konečně oznámil, že Moskvu bude zastupovat na přímém jednání mezi vedoucími představiteli Ukrajiny a Ruska prezidentský poradce Vladimir Medinskij, který už Moskvu zastupoval při prvním pokusu o rozhovory v Istanbulu v březnu 2022.

Kromě Medinského budou Rusko podle informací Euronews.com zastupovat náměstek ministra zahraničí Michail Galuzin, náměstek ministra obrany Alexandr Fomin a Igor Kosťukov, šéf ruské vojenské rozvědky (GRU).

Západní média a politici proto tvrdí, že Rusko nechce mír a Vladimir Putin chce nadále válčit. Jak upozorňuje ekonom Pavel Šik, ti stejní lidé přitom před lety oslavovali ukrajinské lídry za to, že odmítli Istanbulské dohody v roce 2022 s argumentem, že „s Putinem se nejedná“.

„V rozhovoru pro ukrajinskou televizi 1+1 z 24. listopadu 2023 Davyd Arakhamija, šéf frakce Sluha lidu a vedoucí ukrajinské delegace při jednáních s Ruskem v roce 2022, promluvil o nabídce Ruska na ukončení války,“ připomíná Šik.

Arakhamija tehdy podle serveru 1lurer.am prohlásil, že „cílem Ruska bylo vyvinout na nás tlak, abychom přijali neutralitu. To pro ně bylo hlavní: Byli připraveni ukončit válku, pokud přijmeme neutralitu, jako to kdysi udělalo Finsko. A my bychom se zavázali, že nevstoupíme do NATO. To bylo to hlavní,“ řekl Arakhamija.

Souhlas s neutralitou a vzdání se členství v NATO by však vyžadovalo změnu ukrajinské ústavy, vysvětlil Arakhamia. „Za druhé, nebyla důvěra v Rusy, že to udělají. Mohlo by to být provedeno pouze s bezpečnostními zárukami,“ uvedl a dodal, že během rozhovorů přijel do Kyjeva tehdejší britský premiér Boris Johnson a řekl ukrajinským představitelům, aby pokračovali v boji a nepodepisovali s Moskvou žádné dohody.

Šik také připomíná, že byl tehdy pro výstrahu zastřelen ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) Denis Kirejev, původní člen vyjednávací delegace. „Ten byl nejdříve označen za zrádce, pak za hrdinu. Po istanbulských jednáních jsme pravidelně slyšeli frázi, že s Putinem se nejedná,“ upozorňuje Šik s tím, že jde o velkou míru pokrytectví.

Ti stejní politici a novináři si totiž nyní stěžují, že ruská strana maří mírové rozhovory. „Když dnes čtu na Bloombergu, že nejvyšší evropští diplomaté obvinili Putina z maření rozhovorů s Ukrajinou, jejichž cílem je zastavit válku, přemýšlím, nakolik se dá obyvatelstvo západních demokracií zmanipulovat propagandou. Narativ se změnil z hesla ‚s Putinem se nejedná‘ na narativ ‚Putin s námi nejedná‘. Lidé se dají zmanipulovat všude a Rusko tak není nějakou výjimkou,“ srovnává ekonom.

Šik ale dodává, že přes všechnu tuto absurditu stupidní západní propagandy posledních let, měl přece jen Vladimir Putin do Istanbulu odcestovat, protože zahájení mírových rozhovorů je stále tím nejdůležitějším úkolem. „Myslím, že Putin měl na jednání do Istanbulu jet. Ačkoli chápu, že jeho poradce Vladimir Medinskij je asi nejlépe obeznámen s posledními rozhovory z roku 2022, dnes je situace již úplně jiná a je podle mého velkou chybou, že tam nejede alespoň Lavrov, ale nejlépe Putin sám, potom, co Trump ještě dnes ráno signalizoval ochotu do Istanbulu přijet,“ dodal Šik, že jde o zmařenou příležitost na setkání klíčových hráčů celé války.

