Drulák odvrátil útok ČT na svou osobu a usadil Pavla

V rámci spolku Svatopluk, který jste založil a vedete, jste se zapojili do oslav 80. výročí konce druhé světové války a zúčastnili se mimo jiné akce 9. května, která připomínala podíl Rudé armády na osvobození naší země. Česká televize z toho ve své reportáži vyrobila setkání proruských sil, Putinových podporovatelů a podobných „bláznů“. Co k tomu můžete říci?

Jak už je dobrým zvykem České televize, o věcech, které se týkají subjektů mimo hlavní proud a nepodléhají fialovské ideologii, referuje s maximální zaujatostí a dezinformačně. ČT si účelově vybírá snímky a výroky, které potvrzují naprosto falešný obraz reality. Setkání 9. května bylo vedeno tím, že si lidé chtěli připomenout osvobození Československa sovětskou armádou, a to zejména v současné společenské atmosféře, kdy naši čelní představitelé a jejich propagandisté říkají, že jedna okupace přešla v druhou okupaci, což je evidentní historický nesmysl. Sovětská armáda krátce po osvobození z naší země zase odešla. Přesto prezident Pavel dokáže v těchto dnech připomínky porážky nacismu říci, že se současné Rusko podobá třetí říši, což je něco tak nehorázného, že to snad ani nestojí za komentář.

Na akci, které jsme se zúčastnili, byli lidé, kteří říkali, že nás Sovětský svaz osvobodil a my mu za to děkujeme. Chápu, že v nynějším ideologickém nastavení Česká televize toto považuje za děsivý a nepřijatelný vzkaz, i když ještě před několika lety byla samozřejmost si podíl Rudé armády připomínat. Ani lidé, kteří zrovna nejsou příznivci Ruska a prezidenta Putina, nepopírali, že v roce 1945 Sovětský svaz sehrál naprosto klíčovou a pro nás pozitivní roli. Takový byl smysl těch setkání, kde se část účastníků spokojila s českými vlajkami, my jsme měli vlajky Svatopluku a někteří měli zase sovětské vlajky, což mi v ten den nepřijde nevhodné. Asi by bylo divné, kdybychom sovětskou vlajkou mávali někdy jindy, ale 9. května je to docela namístě. Ruské vlajky jsem tam moc neviděl a nevím, jestli se ČT podařilo nějakou osamocenou ruskou vlajku zachytit, ale viděl jsem spíš dobové věci. Například tank nebo další věci, které se k roku 1945 vztahovaly, a přijde mi zcela namístě, když si 9. května připomínáme dobové insignie osvoboditelů. Jako v Plzni jezdí s americkými džípy, tady se objeví sovětský tank a vlajka. S podporou Putinova Ruska to nemá nic společného a o tom ta akce ani nebyla.

O čem to tedy bylo?

Projevy se týkaly toho, že v dnešní České republice je považováno za nemístné připomínat, že zde byl nějaký německý nacismus a od tohoto německého nacismu nás osvobodili Sověti a že když tu byli i jiní osvoboditelé, jejich podíl ve srovnání s tím sovětským byl mnohem menší. To jsou základní historická fakta a z toho, co jsem na místě slyšel a viděl, bylo zřejmé, že právě kvůli tomu tam lidé přišli. Samozřejmě Česká televize z toho udělala zase něco úplně jiného.

Byla odsuzována i fotografie, na které jste společně s ruským velvyslancem, kterému jste předával děkovný dopis za osvobození Československa. Stejný či podobný dopis jste ale předávali také na ambasádu USA a Rumunska. Přitom ještě před pár lety chodili na oslavy na ruskou ambasádu prakticky všichni včetně dnešního klíčového prezidentského poradce Petra Koláře…

V rámci spolku Svatopluk jsme chtěli vyjádřit, že osvoboditelů bylo víc. Proto jsme ambasádě každého z těch států předali děkovný dopis a každá ambasáda to přijala jinak. Všude jsme ale dopis předali a byl přijat, přičemž nejvřelejší bylo přijetí na ruské ambasádě, kde velvyslanec řekl, že nás rád přijme, a to se i stalo. Předali jsme mu dopis, měli jsme s ním přátelskou konverzaci a zase jsme šli. Jsem rád, že to takhle proběhlo, a myslím, že by mělo být zřejmé, že v České republice nemáme všichni vymyté mozky stejným způsobem jako generál Pavel nebo Danuše Nerudová a že tu je část společnosti, která si uvědomuje, že v roce 1945 sehrál Sovětský svaz obrovskou roli v osvobození od německého nacismu.

Říkat, že dnešní události nějakým způsobem historické momenty mění, mi přijde zcela nemístné. Jakým způsobem bychom se podle tohoto klíče měli chovat k Američanům, kteří v posledních dvaceti letech ve světě napáchali takového zla, že s tím ani ty nejbrutálnější ruské akce nemohou soutěžit. Budeme proto říkat, že nás Američané neosvobodili, jako se to dělo za starého režimu? Taková byla logika předlistopadového režimu, který vycházel z toho, že Američané jsou imperialisté a je tabu mluvit o tom, že část Československa osvobodili.

Takže vidíte podobnost s dneškem?

Současný režim se dostává do stejných kolejí jako ten předchozí. Akorát že americké oběti při osvobozování Československa byly naprosto minimální. Mluvíme o nějakých stovkách vojáků, zatímco sovětské oběti byly o několik řádů výš. Neříkám, že je správné, že komunisté popírali americký podíl, bylo to znásilnění reality. Jenže to, co předvádí dnešní režim, je o několik řádů větší popírání reality než to, co dělali komunisté před rokem 1989.

Jak v této atmosféře vnímáte posuny okolo války na Ukrajině? Má proběhnout setkání v Istanbulu a neví se, zda dorazí i Putin a setká se společně se Zelenským. Zatímco ukrajinský prezident vyjadřuje ochotu jednat, naši vládní politici to spíše ignorují a pokračují v zažitém směru podporovat Ukrajinu vojensky.

Nejsme v tom úplně osamoceni. Podívejte se, jak reaguje celá Evropa. Je to totožné jako u nás. Ustrnuli na válce na Ukrajině a představa skutečných mírových jednání, která samozřejmě přinesou skutečné a pro Ukrajinu bolestivé kompromisy, je zatím nepředstavitelná. Přicházejí s věcmi, které jsou mimo realitu. V podstatě dali Rusku ultimátum. Státy, které nemají žádnou vojenskou sílu a neprokázaly ve strategických otázkách žádnou schopnost, vysílají vůči Rusku ultimátum, že když okamžitě nepřijme nějaké příměří, dají mu takové sankce, jaké Rusko dosud nepoznalo.

Kdybychom nemluvili o situaci, kde denně umírají tisíce lidí, označil bych to za trapnou komedii. Evropští lídři žijí ve svém vlastním světě a čeští představitelé to pouze kopírují. Není žádný velký rozdíl mezi Fialou a Macronem, bohužel, což je pro Macrona zdrcující. Francie přitom svého času mívala poměrně kvalitní diplomacii. Žijeme v evropské tragédii, protože z představitelů států, které v minulosti dokázaly diplomaticky působit a pomáhat míru, se stala banda krvelačných šašků. Přijde mi to děsivé.