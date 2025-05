Bartoš (Piráti): Jednal Turek s Íránem o tom, jak vystoupit z NATO?

Íránský režim roky kryje nebo rovnou podporuje teroristy. A nově oficiálně podepsalo strategickou spolupráci s Putinem.

Není normální, že se aktivní politici Turek a Konečná a exprezident Klaus se zástupci téhle země scházeli za zavřenými dveřmi a dohadovali co?

Různé obchody o odkupu ukrajinského obilí, které vyvezlo Rusko? To, jak vystoupit z NATO? Nebo snad to, jak by Írán mohl zmanipulovat volby podobným způsobem jako to dlouhodobě dělá Rusko - skrz dezinformace a všemožné vlivové operace?

Tohle není nějaká paranoia. Tohle jsou reálné hrozby, které prošetřují České zpravodajské služby a které reálně ohrožují bezpečnost nás všech i směřování Česka.

Tohle není normální! Výzvu, která chce, aby vláda rozhodla o odtajnění a zveřejnění informací o těchhle schůzkách, dnes řešíme na petičním výboru.

Za sebe a za Piráty můžu říct: tohle jsou tak závažná podezření, že o nich veřejnost musí vědět!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky