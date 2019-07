Komisaři FIA: Závodní víkend NASCAR v Mostě splnil kritéria na výbornou

Významného ocenění sportovní úrovně závodního víkendu OMV MaxxMotion NASCAR Show, který na konci června uspořádal mostecký autodrom, se nyní dočkali jeho organizátoři. Přítomní komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) v závěrečné zprávě akci vyhodnotili jako velmi vydařenou, a to i s poukazem na extrémně horké počasí. Za pozitivní označili zejména kompetentnost zaměstnanců sportovního odboru autodromu, jejich bezproblémovou komunikaci s činovníky a precizní a včasné předávání všech důležitých informací týmům a jezdcům.

Bezchybná organizace každého závodního víkendu i komerčních a agenturních akcí je podle sportovního ředitele společnosti AUTODROM MOST Jindřicha Hrnečka prioritou všech pracovníků. „V drtivé většině jsou ohlasy komisařů, týmů i jezdců kladné. Svědčí o tom i skutečnost, že se k nám promotéři po zkušenosti z premiérového závodu vrací. Nyní je to ale poprvé, kdy jsme obdrželi písemné hodnocení přímo z míst nejvyšších, tedy od komisařů FIA. Velmi si vážíme jeho pozitivního vyznění, zároveň je to pro nás velký závazek,“ uvedl.

Připomněl, že i díky tropickým teplotám byla organizace závodního víkendu skutečně velmi náročná. „Museli jsme všechno naplánovat tak, aby byl čas strávený na autodromu pokud možno co nejkomfortnější pro jezdce, členy týmů i sportovní komisaře a činovníky. Nebylo to jednoduché, už i z toho důvodu, že se k nám poprvé v novodobé historii sjelo více než 200 jezdců z osmi závodních sérií. O tom, že se nám to nakonec povedlo, svědčí i zmíněná hodnotící zpráva FIA,“ upřesnil Jindřich Hrneček.

Vyzdvihl také práci traťových komisařů, která není pro běžného diváka viditelná. „Hodnotící zpráva si všímá i signalizace podél okruhu a pozitivně komentuje součinnost vlajkového značení s LED panely. Traťoví komisaři jsou na svých stanovištích deset hodin v kuse za každého počasí, nyní si užili ta strašlivá vedra. Jejich role je nezastupitelná. Dohlížejí na průběh závodu, upozorňují jezdce na různé nástrahy a nebezpečí, v případě potřeby na místě zasahují a likvidují také následky kolizí. Oku diváka je jejich činnost většinou skrytá. Může se tak stát, že při prodlevě například po havárii divák viní traťové komisaři z nečinnosti. Tak tomu ale není, oni se striktně řídí pokyny z dispečinku. Za všech okolností při tom musejí dbát na bezpečnost jezdců, diváků i svou vlastní,“ doplnil sportovní ředitel.

Post traťového komisaře si při závodním víkendu OMV MaxxMotion NASCAR Show vyzkoušel i redaktor nejčtenějšího tuzemského motoristického časopisu. „Na každém stanovišti slouží parta skvělých sehraných lidí, pro něž je práce traťového komisaře koníčkem. Vydrží totiž jen ti odolní a spolehliví, kteří se pak stávají v dobrém slova smyslu inventáři autodromu. Jsou mezi nimi muži i ženy s více než dvacetiletou praxí. Je to řehole, ale i díky kolegům jsem si ten den opravdu užil,“ svěřil se po svém debutu.

Víkend nabídl celkem osm závodních sérií. Pod hlavičkou FIA se jel pohár Lurani Trophy historických formulí Junior, které vznikly v roce 1958 zásluhou italského hraběte Luraniho, blízkého přítele naší nejslavnější závodnice Elišky Junkové. Historické cestovní vozy a formule se pak představily i v sériích HAIGO, Triumph & British GT Competition, DMV Formel V a Kampf der Zwerge. Název závodního víkendu určila tuzemská premiéra evropské série NASCAR s českým želízkem v ohni Martinem Doubkem. Současná technika byla i vidění také v sérii Drexler Automotive - AFR Pokal vozů F3, F4 a Formule Renault. Českou republiku v ní úspěšně reprezentovali mladí jezdci Tom Beckhäuser, Václav Šafář a Tomáš Chabr.

autor: Tisková zpráva