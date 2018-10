Koncert ČRo rozezní v neděli 28. října Staroměstské náměstí

Speciální koncert k 100. výročí založení republiky zahájí vystoupením Tomáš Klus a jeho Cílová skupina. Slovenskou stranu následně zastoupí pop-rocková skupina No Name. Od 16.30 zazpívají návštěvníkům Lucie Bílá, Karel Gott, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Jiří Suchý, Jaroslav Uhlíř, Helena Vondráčková a další za doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma, který speciálně pro tuto akci upravil písně ikonické pro hudební tvorbu uplynulých deseti dekád. V jejich podání zazní největší hity století, mezi které patří Hezká vzpomínka (1926), Ta naše písnička česká (1932), Škoda lásky (1945), Píseň pro Kristýnku (1954), Ach, ta láska nebeská (1962), Modlitba pro Martu (1968), Holubí dům (1974), Holky z naší školky (1982), Dlouhá noc (2001) a Půlnoční (2011). „Věřím, že koncert Českého rozhlasu, který propojí současné interprety hudební scény s bývalými, bude příjemným kulturním zážitkem a vrcholem oslav u příležitosti 100. výročí založení republiky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Deset největších hitů, které zazní na Staroměstském náměstí, vybrali v anketě 100 hitů republiky posluchači Českého rozhlasu Dvojka. Která z písní bude tou vítěznou za celých sto let, se návštěvníci dozvědí krátce před 18 hodinou.

Součástí programu Českého rozhlasu k oslavám stoletého výročí Československa je zvuková a obrazová výstava „Schody času“ na Václavském náměstí. Průchozí koma moduly zprostředkují návštěvníkům historickou procházku republikou podle jednotlivých desetiletí. Na speciálním webu schodycasu.cz si navíc návštěvníci mohou poslechnout a stáhnout zvukovou stopu pro každý rok z naší stoleté historie.

Koncert Českého rozhlasu – Největší hity století

28. říjen 2018, Staroměstské náměstí, Praha

Vstup zdarma



14.00 – 14.45 Tomáš Klus a jeho Cílová skupina

15.00 – 15.45 No Name

16.30 – 18.30 Koncert Největší hity století za doprovodu Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma a vyhlášení ankety 100 hitů republiky

Vystoupí: Lucie Bílá, Karel Gott, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Jiří Suchý, Jaroslav Uhlíř, Helena Vondráčková a další.

Psali jsme: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje u příležitosti 100. výročí republiky národu Český rozhlas: Prezident Miloš Zeman exkluzivně na stanici Radiožurnál Ředitel Českého rozhlasu Zavoral chce, aby rozhlasový poplatek vzrostl o pět korun Český rozhlas: Napínavý příběh z viktoriánské Anglie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva