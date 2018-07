Kovosvit MAS: Další úspěch divize automatizace - výrobní linka pro firmu JULI Motorenwerk

„Velmi si vážíme toho, že se na nás firma JULI Motorenwerk obrátila již s druhou zakázkou na automatizaci. První linku jsme jim dodali před dvěma lety. Zákazník s ní byl spokojený, takže si objednal novou, podstatně složitější,“ říká František Pivec, který divizi MAS Automation řídí, o zakázce v řádu desítek milionů korun, a upřesňuje: „První linka neobsahovala vyvažování, povrchovou úpravu a kamerové systémy. U této nově instalované je zásadní posun směrem k Průmyslu 4.0. Teď stačí, aby operátor zavezl paletu. Linka si díky kamerovým systémům dokáže identifikovat polotovary a sama je zaváží dál.“

Automatizovaná výrobní linka dodaná do společnosti JULI Motorenwerk sestává ze soustruhu SP 280 z produkce Kovosvitu MAS, dvou lisů, měřícího zařízení zkonstruovaného divizí MAS Automation, lakovacího a vyvažovacího zařízení. Linku obsluhují tři roboti ABB. Firmě JULI Motorenwerk ušetří práci čtyř operátorů, dnes k její obsluze stačí jeden, který naváží palety s polotovary a odváží kompletní rotory. Tato práce ho ale nezaměstná na celou pracovní dobu a může se věnovat i jiným činnostem. Produktivitu práce zvýší linka zhruba o třetinu, a to zejména odstraněním neproduktivních časů.

„Ve srovnání s nedávnou zakázkou pro společnost JK nástroje, kde jsme do linky integrovali šest obráběcích strojů, je výrobní linka pro JULI Motorenwerk ještě o úroveň výš. V této lince je také šest strojů, ale každý dělá něco jiného. O to bylo složitější je integrovat, aby byly taktově vyladěné. Takto složité automatizace můžeme navrhovat díky našemu software MADAM,“ říká František Pivec. Divizi MAS Automation ještě letos čeká například dodávka robotizace do společnosti Labara. O služby divize je na trhu velký zájem. „Kapacity máme naplněné do února 2019. Na letošní rok jsme měli naplánovaný obrat 50 milionů a již nyní nám do jeho splnění chybí podepsat kontrakt na dva miliony korun,“ dodává František Pivec.

Divize MAS Automation roste a poptávek z trhu je stále více. Aktuálně proto probíhá zaškolování nového obchodníka, na trhu práce shání František Pivec do týmu konstruktéry a programátory na robotizaci a databáze, který bude schopný pracovat v softwaru MADAM. „Situace na trhu práce nás brzdí, přesto chceme v příštím roce pokračovat v uměřeném růstu. Představa je, že dojde nárůstu tržeb o dalších zhruba 50 procent,“ doplňuje František Pivec. Mezi referenční klienty divize MAS Automation patří kromě JULI Motorenwerk například Bosch Diesel, JK nástroje či polská společnost Magneti Marelli.

Společnost Kovosvit MAS, a. s., má téměř osmdesátiletou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Kovosvit MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality. V září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost INDUSTRY INNOVATION. Přestože INDUSTRY INNOVATION spolupracuje s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP, působí samostatně a není členem tohoto holdingu, do něhož nepatří ani organizačně ani z hlediska manažerských procesů.

Psali jsme: Kovosvit MAS posiluje na ruském trhu. Na veletrhu Metallobrabotka uzavřel nová partnerství a podepsal smlouvy na dodávky strojů Kovosvit MAS se zapojil do projektu, který má přivést ženy do strojírenských profesí Kovosvit MAS dosáhl v roce 2017 zisku 40 milionů korun, na rok 2018 plánuje další růst Slévárna Kovosvitu MAS získala nové zakázky, plánuje investice do ekologie a přes nedostatek zaměstnanců plní plán

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva