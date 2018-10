Kovosvit představil na MSV nový soustruh a odhalil plány na konec roku

Razantní návrat do segmentu soustružení plánuje strojírenský podnik Kovosvit MAS. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu představil zbrusu nový soustruh KL285. Charakteristickými rysy novinky jsou výkon, přesnost a trvanlivost. Oproti svému předchůdci, produkčnímu soustruhu SP280, se rovněž vyznačuje větší kompaktností a menšími rozměry. Kromě toho Kovosvit na svém stánku vystavil ještě pětiosé hi-tech vertikální obráběcí centrum MCU700 nové generace, které bylo poprvé představeno letos na jaře na Zákaznických dnech v Kovosvitu. Při neformálním setkáním s novináři také management firmy nastínil plány firmy do konce roku.

„Intenzivně pracujeme na tom, abychom splnili byznys plán, který se pohybuje na úrovni obratu ve výši 1,6 miliardy korun a zisku ve výši 30-40 milionů. Obchodně se nám to daří, bohužel se potýkáme s nedostatkem personálu. Ale provedli jsme náborovou kampaň a sérii opatření, které nám od října umožní navýšit výrobu strojů.,“ řekl Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, a doplnil: „Mimo jiné jsme získali zhruba dvacet nových pracovníků z Ukrajiny. Montáž již máme kapacitně pokrytou, další pracovníky stále hledáme do brusírny a slévárny.“

Hlavní roli při setkání se zástupci médií ale sehrál nový soustruh KL285. Při navrhování a výrobě prototypu se technický úsek zaměřil kromě kvalitních parametrů a komponentů od předních světových dodavatelů též na ergonomii. Velký důraz je kladen na snadnost, přívětivost a komfort při ovládání a seřizování stroje. A také na jeho kompaktnost. „Z principů lean production vyplývá, že je velmi drahá pracovní plocha na halách. I na toto jsme pamatovali. Stroj je navržen tak, aby prošel dvoukřídlými dveřmi,“ upřesnil Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS.

Kovosvit v současnosti disponuje jedním prototypem nového soustruhu, ale ve výrobě má další dva. Po jejich důkladném otestování, do něhož se, jak je v Kovosvitu Mas zvykem, zapojí zákazníci, se dle plánů na jaře rozběhne sériová výroba soustruhu s tím, že v příštím roce se vyrobí zhruba dvacet kusů. Paralelně se bude pracovat na vývoji dalších modifikacích stroje s tím, že od roku 2020 by měl nový soustruh KL285 v produkci Kovosvitu zcela nahradit svého předchůdce SP280.

Masturn550 na stánku Heidenhain

Další novinkou prezentovanou na MSV je pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 700, které prošlo zásadním faceliftem tak, aby odpovídalo požadavkům a trendům, které určuje trh. Zásadní změnou je nový otočně sklopný stůl, tzv. kolébka, která umožňuje větší naklopení. Díky intergraci rozvaděče se také podařilo významně zmenšit zástavbové prostory, provzdušnil se design stroje, přepracovaný byl ovládací panel nově s 19 palcovou obrazovkou.

„S hi-tech stroji naší produktové řady MCU, které umožňují obrábění v pěti osách, jsme úspěšní zejména na náročných trzích Evropské unie. V letošním roce se nám podařilo prodat dvě obráběcí centra MCU630 do Holandska, další do Itálie, dva stroje MCU1100 putovaly k zákazníkovi do Francie. Velmi si ceníme toho, že se nám podařilo zdvojnásobit tržby na velmi náročném německém trhu,“ uvedl Libor Kuchař, kam převážně tento typ produkce Kovosvitu MAS směřuje.