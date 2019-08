Kraj Vysočina: Kopie legendárních Stínadel stojí na Hradě v Ledči nad Sázavou

Expozice aktuálně čítající šest místností se nachází na Hradě Ledeč nad Sázavou v blízkosti Sázavy s dohledem na Sluneční zátoku, kterou Foglar popisuje ve svých dílech. Muzeum, které vzniklo k výročí 110 let narození Jaroslava Foglara a až s pedantskou precizností dokumentuje život a dílo spisovatele si stejně jako náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla můžete prohlédnout i s autorem expozice.



Ve spolupráci s městem Ledeč nad Sázavou a správou hradu tady vznikla v rekordním čase expozice, kterou zdobí stovky portrétů Jaroslava Foglara od jeho čtyř let až do roku 1999. Malíř, ilustrátor a autor expozice Milan Teslevič je podle získaných nejen portrétových fotek všechny vlastnoručně kreslil metodou stínování propisovací tužkou. Jeho portrétování Jaroslava Foglara má od letošního června také vlastní zápis v České knize rekordů a kuriozit. „K rekordu bylo přihlášeno 340 portrétů, ale už nyní připravuju knihu portrétů, kde jich bude shromážděno na pět stovek,“ upozorňuje Milan Teslevič. Podle jeho návrhu postupně vznikají velkoformátové tapety navozující atmosféru jednotlivých zákoutí románových Stínadel. Nechybí početná sbírka ježků v kleci, z různých materiálů, různých velikostí umístěných v originální šestiboké vitríně. „Jako malý kluk jsem po přečtení Rychlých šípů musel mít vlastního ježka v kleci. Mezi vystavovanými originály jsem objevil i jeden podobný tomu mému,“ říká Martin Kukla.

Obrovské množství dobového materiálu, ale i autentických rekvizit z knih, které do muzea v Ledči nad Sázavou posílají lidé z celé republiky zasazuje Milan Teslevič do scén téměř dogmaticky kopírujících scény z Foglarových knih – například skutečná Stínadla, velkým překvapením bude do budoucna rozšíření muzea o prostory půdy hradu, kde má vzniknout nejen klubovna Rychlých šípů, ale i scéna volby velkého Vonta z kostela sv. Jakuba. Milan Teslevič pravděpodobně částečně rozluštil „záhadu“ kultovní možná pražské čtvrti, ve které se Záhada hlavolamu odehrává, byť autor její identitu nikdy neprozradil. Staré pavlače, křivolaké uličky byly totiž ve své době typické pro každé větší město, ulici Stínadla najdete i v Ledči nad Sázavou. Jen ty vzkazy na zdech domů tu chybí...

Foglarovi příznivci a obdivovatelé jeho autorských knih mohou pobýt v replice jeho domácnosti. Vše musí být přesně na svém místě – od sirek po telefony. Vše precizně a přesně položeno na místa, která dokumentují fotografie. Foglarův osobní život je v expozicích zachycen sérií dokumentů – nechybí vysvědčení, skautské průkazy, korespondence, novinové články, medaile, dopisy.

autor: Tisková zpráva