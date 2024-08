Královéhradecký kraj: Krajskou centrálu cestovního ruchu povede nový ředitel či ředitelka

„Současný ředitel Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu podal v červenci rezignaci na svou funkci, a to ke dni 31. prosince 2024. Jeho rezignaci rada přijala a s ohledem na tuto skutečnost jsme na pozici vyhlásili výběrové řízení. Do konkurzu se mohou přihlásit uchazeči či uchazečky s vysokoškolským vzděláním nejlépe v oboru cestovního ruchu či marketingu, kteří mají minimálně pětiletou praxi v oboru a disponují požadovanými schopnostmi pro vedení naší příspěvkové organizace,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, do jejíž gesce spadá oblast cestovního ruchu.

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Její hlavní činností je propagovat kraj v oblasti cestovního ruchu, spolupracovat při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu a prosazovat společné zájmy s poradními orgány v oblasti rozvoje cestovního ruchu, mezi které patří oblastní destinační společnosti, města a obce a profesní organizace. Další informace o činnosti organizace jsou na webu ZDE.

„Chtěla bych na tomto místě poděkovat současnému řediteli, Martinu Soukupovi. Podařilo se mu sestavit tým a fungování nové organizace, nastavit partnerskou spolupráci v regionu a úspěšně připravit projekty a směřování rozvoje cestovního ruchu v kraji v oblasti udržitelnosti. Velkým úspěchem bylo konání mezinárodní akce TTD, která do kraje přivedla řadu zahraničních partnerů a pro náš kraj znamená příslib větší návštěvnosti turistů ze zahraničí. Věřím, že s novým vedením budeme pokračovat v dobře rozjetých projektech a centrála pomůže v dalším zviditelňování kraje mezi tuzemskými ale i zahraničními turisty,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Předpokládaný nástup nového ředitele či ředitelky je 1. ledna 2025. Mezi požadavky kraje na uchazeče je kromě vysokoškolského vzdělání také praxe v řízení a vedení kolektivu, znalost regionu a destinačního managementu včetně právní problematiky v oblasti řízení a financování příspěvkových organizací. Nový ředitel či ředitelka by měli také ovládat angličtinu na velmi dobré komunikativní úrovni a měli by se orientovat v dotační politice České republiky a Evropské unie.

Písemné přihlášky mohou uchazeči podávat do 11. října 2024 do 12:00 na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje spolu se všemi náležitostmi, které jsou uvedeny v oficiálním oznámení výběrového řízení na webových stránkách kraje ZDE. Nového ředitele či ředitelku vybere výběrová komise a do pozice jej či ji posléze jmenuje rada kraje.

