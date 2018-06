Královéhradecký kraj: Na železnici budou o prázdninách čtyři výluky

30.06.2018 12:49

Cestování na železnici lidem v Královéhradeckém kraji o prázdninách zkomplikují čtyři výluky. Budou na tratích z Jaroměře do Staré Paky, ze Smiřic do České Skalice, z Častolovic do Solnice a z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí.