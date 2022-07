Královéhradecký kraj: O prestižní titul Stavba roku usiluje devatenáct staveb

reklama

„V našem regionu vznikají hodnotné stavby, které odpovídají modernímu stavitelství. Dokazuje to každý ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje. I letos přihlášené stavby zasluhují pozornost nejen odborné poroty, ale také veřejnosti. Vysoké ceny energií a stavebního materiálu budou vyžadovat efektivní a praktická řešení, která uspoří náklady na výstavbu. Jsem přesvědčen o tom, že důležitá je nejen funkčnost budovy, ale také způsob jejího provedení i udržitelnost celého projektu,“ uvedl hejtman Martin Červíček, pod jehož záštitou se letošní ročník soutěže koná.

Mezi přihlášenými projekty je například nová budova základní školy v Černíkovicích nebo tělocvičná hala v hradeckém Pouchově. Z dopravních staveb se o prestižní cenu uchází například nový terminál hromadné dopravy v Nové Pace nebo rekonstrukce železniční stanice v Jaroměři. Investorem pětice přihlášených staveb je Královéhradecký kraj.

„Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Krajské stavby do letošního ročníku nepřihlásil kraj, ale jejich projektanti či stavitelé. Je to pro nás ale potvrzení, že tyto projekty splňují požadavky na funkčnost a odpovídají architektonickým trendům, aby se mohly ucházet o body u nezávislé odborné poroty,“ doplnil náměstek pro investice Pavel Bulíček.

První krajskou stavbou v soutěži je nový domov pro seniory, který vznikl v areálu bývalé nemocnice v Opočně. Na stavbu v hodnotě přes 100 milionů korun získal Královéhradecký kraj dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši přes 46 milionů korun. Kapacita nově přestavěného objektu je 47 lůžek, které budou sloužit osobám vyžadující celodenní péči. Minimálně polovina klientů budou osoby s Alzheimerovou chorobou.

Již téměř rok slouží veřejnosti další krajská stavba, která nyní usiluje o přízeň odborné poroty. Loni na začátku srpna kraj uvedl do provozu nový vjezd do jičínské nemocnice, jehož součástí je vedle vrátnice také lékárna. Ta do té doby v zařízení chyběla a pacienti museli do lékárny vzdálené více jak půl kilometru. Celá investice vyšla na 48 milionů korun.

Pro zkrácení dojezdové vzdálenosti záchranářů v sanitkách do Krkonoš nechalo vedení kraje postavit v Temném Dole na Trutnovsku výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby KHK. Přestavba původních objektů č. p. 24 a 25 probíhala od jara 2020 a kraj za ni zaplatil přes 43 milionů korun.

Stavbou roku 2022 Královéhradeckého kraje by se také mohla stát pevnost Dobrošov na Náchodsku, jejíž tříletou rekonstrukci dokončil kraj na jaře letošního roku. Do turisty oblíbené památky z dob konce první republiky Královéhradecký kraj investoval téměř 96 milionů korun. Vzniklo zde nové návštěvnické centrum s audiovizuální expozicí, úpravou prošly i nadzemní a podzemní části tvrze, které připomínají atmosféru let 1937–1938, čemuž odpovídá i dobové vybavení.

Poslední krajskou stavbou přihlášenou do soutěže je nový obchvat Domašína, který začal řidičům sloužit již na konci listopadu loňského roku. Stavební práce na dvoukilometrovém obchvatu vyšly na 116 milionů korun včetně DPH.

Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 mohla být přihlášena stavební díla zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2022. Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje a přihlásit ji je možné do jedné ze čtyř kategorií: domy pro bydlení a rodinné domy, stavby občanské vybavenosti, stavby pro průmysl a zemědělství a dopravní a inženýrské stavby.

Letos budou výsledky vyhlášené na přelomu podzimu a zimy. Loni se krajskou stavbou roku stala proměna bývalého rychnovského kina v moderní knihovnu. Porota ji vybrala ze 16 přihlášených projektů.

Seznam přihlášených staveb do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022:

