Královéhradecký kraj: Od neděle platí nové jízdní řády v autobusové dopravě

„Úpravy jízdních řádů souvisejí převážně s koncem letních prázdnin. Díky požadavkům obyvatel bude nově jezdit večerní autobus z Rokytnice v Orlických horách do Hradce Králové. Dále dochází k významnému posílení autobusového spojení mezi Hradcem Králové a Libercem, kde autobusy pojedou zhruba každé dvě hodiny až do podvečerních hodin,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček.

Pro cestující z Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Slatiny nad Zdobnicí, Rybné nad Zdobnicí a Vamberka dojde k zavedení nového večerního spoje do Hradce Králové. Autobus vyjede z Rokytnice v Orlických horách ve 20:05. Po příjezdu do Vamberka autobus dále pokračuje do Doudleb nad Orlicí, kde bude sloužit jako přípoj k vlaku bez nutnosti dalšího přestupu směrem do krajské metropole, kam autobus přijede ve 21:57.

Během pracovního dne pojedou autobusy z Hradce Králové přes Hořice, Jičín a Turnov do Liberce v 5:25, 7:35, 8:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35 a v 18:35. V opačném směru pak ve 4:55, 6:00, 7:35, 9:35, 11:35, 13:35, 15:30 a v 17:35. Díky rozšíření provozu mezi Hradcem Králové a Libercem se ruší spoje na trase Liberec – Turnov – Jičín, a to v 6:08 a 18:32 z Jičína do Liberce, ve 13:35 z Turnova do Jičína a v 16:02 z Liberce do Jičína.

Všechny změny v autobusových jízdních řádech najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Doprava (ZDE). Detaily jednotlivých autobusových spojů jsou k dispozici například v aplikaci IDS IREDO.

autor: Tisková zpráva