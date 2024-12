Královéhradecký kraj: V Novém Městě nad Metují kraj plánuje postavit chráněné bydlení

„Projekt chráněného bydlení v Novém Městě nad Metují je důležitým krokem ke zlepšení dostupnosti kvalitních sociálních služeb v našem regionu. Schválením příslibu financování dává rada kraje najevo, že hodlá podporovat moderní přístupy k péči o zranitelné skupiny obyvatel naší společnosti,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková.

Výstavbu tří samostatných objektů chráněného bydlení pro celkem osm klientů kraj plánuje ve spolupráci s Domovem na Stříbrném vrchu, který provoz nového bydlení zajistí. Cílem je vytvořit důstojné a bezpečné prostředí pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Vedle toho nové chráněné bydlení, uspořádané do několika menších domácností na principu spolubydlení, bude mít oproti velkým ústavním zařízením řadu výhod. Například klientům umožní větší pocit soukromí a pohodlí, což je důležité pro jejich psychickou pohodu, pocit důstojnosti i odpovědnosti.

„Půjde o pobytovou sociální službu, která nabídne svým uživatelům bezpečné místo pro život, kde v běžné komunitě žijí životem srovnatelným s životem vrstevníků, dle svých možností se starají o svou domácnost, kterou sdílejí s dalšími spolubydlícími, využívají veřejných služeb ve městě či dalších návazných sociálních služeb, kde jako vrstevníci tráví volný čas, a kde je jim poskytována odpovídající podpora a péče dle jejich individuálních potřeb,“ popisuje ředitelka Domova na Stříbrném vrchu Eva Fremuthová.

Celkové náklady projektu počítají s 52,6 milionu korun. Většinu nákladů (40 milionů korun) by měla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy. Zbylé prostředky ve výši 12,6 milionu korun kraj zaplatí ze svého rozpočtu. Administraci dotační podpory zajišťuje krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Projekt už má vydané pravomocné stavební povolení. Do konce roku 2024 by měla být hotová kompletní projektová dokumentace. Další kroky budou záviset na průběhu hodnocení žádostí a následném rozhodnutí o přidělení dotační podpory. Fyzickou realizaci projektu by kraj měl dokončit nejpozději do 30. dubna 2026.

Vedle připravovaného projektu chráněného bydlení kraj v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují letos v květnu zahájil výstavbu domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Investice bude stát více než 140 milionů korun a hotová by měla být do konce příštího roku. I zde hodlá kraj čerpat dotaci z Národního plánu obnovy.