Královéhradecký kraj: V neděli 6. 3. se změní jízdní řády autobusů, o týden později i vlaků

„Významnější změny provádíme na žádost velkých zaměstnavatelů a se souhlasem dotčených obcí. Jiné úpravy jsou pouze minutové a vyvolané technologickými důvody. Vždy se ale snažíme vycházet maximálně vstříc potřebám cestující veřejnosti. Zajímavou změnou je vedení zrychleného ranního spoje z Trutnova do Hradce Králové po novém úseku D11. Stává se prvním spojem objednávaným Královéhradeckým krajem, který nově vybudovaný úsek dálnice využije,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy.

Přehled změn podle jednotlivých oblastí:

Broumovsko

Po uděleném souhlasu obce Heřmánkovice nově nedojede do obce spoj okolo 12. hodiny z Broumova na lince 376. Spoj bude ukončen v Olivětíně.

Dojde k zavedení sobotního spoje v 18:30 z Broumova, který po lince 371 nově nabídne spojení až do Teplic nad Metují.

Z důvodu minimálního využití bude zrušen ranní pár spojů linky 375 mezi Policí a žel.st. Police n. M. okolo 4:45.

Dobrušsko

Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 261 Dvůr Králové – Jaroměř – České Meziříčí – Opočno – Trnov – Byzhradec – Solnice – Rychnov nad Kněžnou dochází na Novoměstsku a Dobrušsku od 6. 3. 2022 k několika změnám. Linka 261 bude ukončena v Opočně a již nebude zajišťovat úsek Opočno – Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem. V úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem je částečně nahrazena linkou 451.

Vzniká nový posilový spoj linky 263 s odjezdem ve 13:20 z Dobrušky do Opočna, který odlehčí přeplňovanému spoji linky 111. Naopak je zrušen spoj linky 261 s odjezdem ve 14:06 z Dobrušky přes Opočno do Voděrad.

Hradecko

V oblasti dochází pouze k dílčím změnám. Na lince 105 bude z důvodu minimálního využití ukončena obsluha zastávek Lodín,Janatov a Králíky,Chmelovice. Na linkách 101 a 105 dojde ke změně časové polohy u ranních víkendových spojů ve směru z Nového Bydžova do Hradce Králové.

Jaroměřsko

S ohledem na výše zmiňovaného ukončení provozu linky 261 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Opočno dojde k úpravám na lince 451 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř.

Na lince 311 je po dohodě s obcemi zrušen spoj v 5:11 z Vlkova do Josefova, který vykazoval dlouhodobě minimální využití.

Královédvorsko

Na lince 419 bude zaveden nový spoj, který zajistí ranní spojení po 6. hodině ráno z obce Kohoutov do Dvora Králové nad Labem. Od tohoto spoje bude v zastávce Kocbeře,závod zajištěn přípoj linkou 410 do Trutnova, ve Dvoře Králové n. L. bude možné přestoupit na linku 451 do Jaroměře a Hradce Králové, případně na linku 522 do Hořic. Podvečerní spoj linky 419 pojede nově ze Dvora Králové již v 17:35. Díky tomu bude možné v zastávce Kocbeře,závod přestoupit z autobusu linky 410 od Trutnova.

Na linkách 457 a 462 dojde k úpravě časových poloh spojů a jejich vzájemnému propojení tak, aby byly zajištěny přímé spoje ze Dvora Králové nad Labem přes Bílou Třemešnou a Mostek do Hostinného. Nově budou zajištěny přímé spoje ve 4:45 a 15:10 ze Dvora Králové nad Labem a ve 14:45 z Hostinného. Na lince 536 bude v 16:03 z Nové Paky zajištěno přímé spojení až do Dvora Králové nad Labem (dosud spoj končil v Bílé Třemešné).

Opět z důvodu ukončení provozu linky 261 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Opočno dojde k úpravám a doplnění spojů na lince 451 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř. Nově bude možné dojíždět ze Dvora Králové do Jaroměře na všechny 3 směny a dojde také ke zlepšení návazností na vlaky směr Hradec Králové.

Dále dochází k dílčím změnám na linkách 407, 410, 414, 415, 417 za účelem zlepšení přestupních vazeb.

Náchodsko

Na základě žádosti společnosti ATAS dojde k úpravě na lince 352. Spoj v 6:15 z Malé Čermné nově vyjede již v 5:58 a pojede okolo ATASu do Hronova a dále na Žďárky, zajistí tak odvoz z noční směny z průmyslových podniků po trase.

Na základě požadavku společnosti EMERGE bude na lince 303 spoj v 17:25 z Červeného Kostelce do Náchoda veden přes průmyslovou zónu a zajistí odvoz zaměstnanců.

Výsledkem řešení včasnosti školního spoje ze Zábrodí do Červeného Kostelce je nové technologické řešení, které zahrnuje i vznik nového párového spoje v 11:35 z Červeného Kostelce do Náchoda taktéž po lince 301.

Novoměstsko

Na lince 309 Náchod – N. Město n. M. – Dobruška – Rychnov n. Kn. dojde k časovému uspíšené spojů v době střídání ve Škodě Auto Kvasiny. Autobus přijede do Kvasin dříve a zaměstnanci, tak budou mít jistotu při docházce na své pracoviště.

Rychnovsko

V oblasti Rychnovska se největší změny dotknou linek 261 a 265. Na lince 261 dochází ke zrušení sobotního provozu. V pracovní dny pojede večerní spoj ve 20:38 z Dobrušky do Voděrad po lince 261 (místo po lince 265) a z Voděrad bude pokračovat po trase linky 210 do Rychnova nad Kněžnou. V opačném směru večer pojede autobus po trase linky 210 do Voděrad a odtud po trase

linky 261 přes Houdkovice, Trnov, Semechnice do Opočna. Ráno zajistí školní spoj z Malé Záhornice do Voděrad spoj linky 265, školní spoj linky 261 pojede ze Semechnic přímo do Trnova. Dále dochází ke zrušení spoje linky 261 s odjezdem ve 14:06 z Dobrušky do Voděrad.

Trutnovsko

Na lince 410 dojde u ranního zrychleného spoje v 6:25 z Trutnova do Hradce Králové k úpravě trasy. Nově spoj pojede po novém úseku D11. Stává se tak prvním spojem objednávaným Královéhradeckým krajem, který nově vybudovaný úsek dálnice využije. Obslužnost po obcích mezi Dvorem Králové a Hradcem Králové i nadále bude zajišťovat spoj linky 451 Vrchlabí – Hradec Králové. Tento spoj nově zajede ve Dvoře Králové n. L. na aut.st., kde zajistí přípojné vazby z regionálních linek.

Úpicko

Na základě požadavků obcí dojde k hodinovému opoždění spojů linky 421 v 7:45 z Úpice do Maršova a v 8:05 z Maršova do Úpice. Dále dojde k opoždění spoje s odjezdem v 11:50 z Úpice do Maršova na 12:05 kvůli lepšímu stíhání dětí ze ZŠ.

Vrchlabsko

Na lince 454 dochází k drobným časovým posunům s cílem zajistit účelové vazby mezi Dolním Dvorem a linkou 453 směr Pec pod Sněžkou. Rovněž dochází k drobnému rozšíření obsluhy Dolního Dvora o víkendech tak, aby bylo možné pohodlně odpoledne sejít z hřebenů hor na autobus do D. Dvora.

Ráno mezi 5:10 a 5:14 dojde k provázání spojů od Trutnova do Vrchlabí přestupem v Hostinném mezi linkami 406 a 452. Zajistí se tak další možnost pro dojížďku do zaměstnání ve Vrchlabí.

Změny vlakových jízdních řádů od 13. 3. 2022

V neděli 13. března 2022 vstoupí v platnost mimořádná změna jízdních řádů na železnici.

Trať 021 Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice, Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách

Na obou tratích dojde u vybraných vlaků k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 2 minut) z důvodu úpravy technologických dob ve stanici Doudleby nad Orlicí. Tato změna se týká vlaků Os 5161 (nově bude veden pod číslem 5185), Os 25221 (nově 25241) a Os 25220 (nově 25242).

Trať 026 Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška

Vlak Sp 1895 (Náchod 16:12 – Choceň 17:09) bude nově zastavovat ve stanici Čermná nad Orlicí (odjezd v 17:01), nově bude veden pod číslem 1899.

Trať 043 Trutnov – Sędzisław

U vybraných vlaků dojde k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 5 minut) z důvodu úpravy návazných vlaků v polské stanici Sędzisław. Tato změna se týká vlaků Os 25405 (nově bude veden pod číslem 25419) a Os 25411 (nově 25417).

