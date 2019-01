Křest knihy Ing. Luboše Kulhy „Jak mi pomohly kmenové buňky v léčbě mozkové mrtvice“

Ing. Luboš Kulha do knihy přenesl svoje zkušenosti se závažným onemocněním – mozkovou mrtvicí, s následnou léčbou a s celým procesem uzdravování. Přijďte si poslechnout slova autora o tom, co onemocnění předcházelo, jak zvládal těžké chvíle v ohrožení života i to, jak se s celou situací vypořádal.

Úvodní slovo pronese uznávaný odborník na léčbu kmenovými buňkami, prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. Zájemci budou mít možnost zeptat se na všechno, co je o kmenových buňkách zajímá (a možná se doteď báli zeptat).

Knihu pokřtí významný český spisovatel Michal Viewegh, který je autorem řady románů, z nichž se mnohé staly bestsellery a byly také zfilmovány.

Přijďte oslavit to, že je kniha na světě!

Unikátní a pravdivá výpověď člověka, kterého v poměrně mladém věku 46 let postihla velmi těžká nemoc. Z plného zdraví se najednou ocitl v nemocnici v ohrožení života a plný starostí, co bude dál. Byl bezvládný, napojený na přístroje na jednotce intenzivní péče, všude nějaké hadičky. Nejistota a spousta nezodpovězených otázek: Jak se jeho přítelkyně Jana sama zvládne postarat o jejich dvě malé děti? Co bude s ním, jak se vypořádá s novou situací? Jak uživí rodinu? Jak bude probíhat léčba a jaké jsou vyhlídky na zlepšení?

autor: Tisková zpráva