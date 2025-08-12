Lesy ČR: Pololetní hospodářský výsledek je o 384 milionů vyšší než loni

13.08.2025 7:23 | Tisková zpráva

Hospodářský výsledek Lesů ČR činil v prvním pololetí 3,21 miliardy a meziročně vzrostl o 13,6 procenta.

Lesy ČR: Pololetní hospodářský výsledek je o 384 milionů vyšší než loni
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Přispěl k tomu především vyšší objem těženého dřeva i průměrná cena za dříví, dále úspory v režijních nákladech podniku. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je letošní pololetní hospodářský výsledek podniku o 384 milionů vyšší.

„Zpracovali jsme 4 245 tisíc metrů krychlových, tedy o 207 tisíc metrů krychlových víc než ve stejném období loňského roku. Zvýšení těžby je v dlouhodobě odkládaných výchovách porostů středního věku. Vyšší byla i průměrná cena za dříví, a to 115 korun za metr krychlový,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Podařilo se také snížit zásoby uskladněného dříví z lednových 356 tisíc na 322 tisíc metrů krychlových a také o pět dní zkrátit dobu mezi těžbou a prodejem dříví, což pozitivně ovlivňuje podnikové cash-flow. Aktuálně je doba obratu zásob dříví 33 dní.

Provozní hospodářský výsledek ovlivnilo časově nižší čerpání nákladů na pěstební činnost ve výši 1,62 miliard korun, tedy o 373 milionů korun méně než loni. „Zejména kvůli suchu jsme část jarních pěstebních prací jsme přesunuli na podzim. Skutečná úspora se týká mladých porostů obnovených většinou po kalamitě. Už natolik odrostly, že je nemusíme chránit proti buřeni,“ vysvětlil Dalibor Šafařík. Úspory souvisejí i s větším podílem přirozeně obnovených lesů ze semen a plodů stojících stromů. Letos má přesáhnout 30 procent.

„Zvýšily se naše příjmy z prodeje zvěřiny a masných výrobků a o 40 milionů korun jsme snížili celkové režijní náklady podniku, což ovlivnila úsporná systémová opatření jako například sloučení Závodu lesní techniky s Lesním závodem Boubín,“ dodal generální ředitel.

Lesy ČR letos odvedly do státního rozpočtu 4,4 miliardy korun, a to 7. srpna jednorázovou platbou.

Hospodářské výsledky Lesů ČR za 1-6 2025:
Hrubý zisk                              3 211 000 000 Kč
Tržby za výrobky a služby     8 315 000 000 Kč
Těžba                                          4 245 000 m3

autor: Tisková zpráva

