Lesy ČR: V lesích Krušných hor padají stromy a cesty jsou zaváté, vstup nedoporučujeme

Do porostů se nevydávají ani lesníci. I pro ně jsou lesy nad šesti sty metry nad mořem nebezpečné. Až se počasí umoudří, začnou uvolňovat přístupové cesty a zjišťovat rozsah poškození. „Návštěvníci hor by měli sledovat předpověď meteorologů a informace horské služby nebo správců lyžařských tras v regionu a do lesů nevstupovat, dokud se počasí neuklidní,“ doporučuje Miroslav Rozner, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Karlových Varech. Sníh a vítr komplikuje dopravu i záchranné akce. „O žádosti vydání plošného zákazu vstupu do lesů v Krušných horách zatím neuvažujeme, je složité nyní lokalizovat katastry největších polomů a rizikových lesů,“ pokračuje Rozner.

Hodně sněhu je také v Jizerských a Orlických horách, v Jeseníkách, Beskydech i na vrcholcích Šumavy. Na Vysočině jde hlavně o Žďárské vrchy a okolí Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku a České Kanady. „Návštěvníci horských lesů by měli být opatrní, a především běžkaři ve stopě, kde mohou ležet stromy,“ říká Pavel Indra, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Počasí omezuje i lesní techniku. „Jak to bude možné, cesty zpřístupníme,“ dodává Indra.

autor: Tisková zpráva