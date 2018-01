Lesy ČR odvedly v roce 2017 do státní pokladny 3,050 miliard korun

Do státního rozpočtu odvedly Lesy České republiky v roce 2017 celkem 3,050 miliard korun. Podnik odeslal prostředky do České národní banky. Převod schválila Vláda České republiky.

„Stát má coby zakladatel podniku právo hospodařit s jeho ziskem. Do státní pokladny jsme v posledních pěti letech odvedli přes 29 miliard korun. Prostředky pochází z podnikatelské činnosti Lesů ČR,“ vysvětlil generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. V roce 2016 to bylo 5,6 miliard korun, v roce 2015 rekordní 8,2 miliardy korun, v roce 2014 pak 6,5 miliard korun a v roce 2013 dalších 6 miliard korun.

Do roku 2015 byly v odvodu rozpouštěny rezervy ze zisků za 25 let, tedy za celou historii podniku. „Ty už tedy podnik do státního rozpočtu odvedl. Pro určování výše dalších odvodů je nyní podstatné aktuální hospodaření podniku. Tak tomu bude i při stanovení výše odvodu v roce 2018,“ uvedl Karel Buchta, ekonomický ředitel podniku, a dodal: „Předpokládáme, že půjde o nižší částku než v předchozích letech, ale zatím není stanovena“.

autor: Tisková zpráva