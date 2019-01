Lesy Praha: Záchranná stanice loni ošetřila rekordních 4712 živočichů

4712 přijatých pacientů, 141 živočišných druhů, 1934 ošetřených mláďat, 303 netopýrů a 365 dnů práce. Je za námi další rok v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, rok rekordů a neustávající práce našich zaměstnanců. Pojďte se společně s námi ohlédnout za tím, co vše se v záchranné stanici událo.

Uplynulý rok nám ukázal, že žádné číslo není konečné a že když už si myslíme, že jsme ošetřili maximum pacientů, které zvládneme, přibudou nám další. Množství ošetřených zvířat se zatím každý rok zvyšuje a my napínáme síly, abychom zejména v období, kdy se rodí a líhnou mláďata, zvládli velký příval pacientů ošetřit. V loňském roce jsme přijali o 578 živočichů více než v roce 2017. Dvě třetiny ze zraněných a jinak handicapovaných zvířat tvořili ptáci a zhruba třetina připadla savcům.

Nejpočetnější skupinou přijatých živočichů byli ti, kteří si způsobili různá zranění nejčastěji kvůli nárazům do překážek jakými jsou například skleněné plochy nebo trolejové vedení. Druhými v pořadí se stala nesamostatná či osiřelá mláďata, kterých jsme v loňském roce kvůli suchému a horkému létu ošetřili 1 934. Další příčky v našem žebříčku patřily vysíleným živočichům a těm, kteří uvízli v budovách či na komplikovaných místech ve městě, odkud se bez naší pomoci nemohli sami dostat. Nezanedbatelné procento pacientů stanice přijala také z toho důvodu, že byli v nevhodné chvíli probuzeni z hibernace, či kvůli tomu, že je postihla infekce.

Z ptačích druhů jsme se nejčastěji starali o kosi (526), kachny (435), straky, (143) labutě (116) a rorýsy (103). I naším posledním pacientem roku 2018 byl pták, labuť velká z Jiráskova mostu. Tu jsme přijali půl hodiny před silvestrovskou půlnocí poté, co v letu narazila do překážky. Pomyslnou ptačí štafetu pak předala své labutí kolegyni z Paleckého náměstí, kterou jsme přijali o den později a která se stala naším prvním pacientem roku 2019. Obě labutě naštěstí vyvázly bez vážných zranění, a proto už v tuto chvíli opět brázdí hladinu Vltavy.

Třetina ošetřených pacientů patřila v loňském roce savcům. Kromě již tradičně velkého počtu přijatých ježků (526) naše stanice hned v prvních měsících roku 2018 získala do své péče dvě velké kolonie netopýrů. Do konce zimy se tak naši zaměstnanci museli postarat o 303 létajících hmyzožravců. Kromě ježků a netopýrů jsme pečovali také o velké množství zajíců (150), veverek (92) a srnců (51).

Rok 2018 nám přinesl také několik překvapení a nových zkušeností. Poprvé v historii záchranné stanice jsme pečovali například o mláďata výra velkého, jezevce lesního, kuny lesní, krtka obecného, mývala severního, hýla obecného a plšíka lískového.

Za rekordním příjmem 4712 živočichů stojí především dobrá informovanost Pražanů, kteří vědí, že se v případě nálezu zraněných a handicapovaných volně žijících živočichů mají obracet na naši stanici. Přijímáme více telefonátů a díky všímavosti a vstřícnosti lidí mají pražská zvířata větší naději na záchranu a uzdravení.

Kromě péče o živočichy se věnujeme také osvětě, abychom lidem co nejlépe přiblížili problematiku záchranných stanic a vysvětlili jim třeba to, co péče o živočichy obnáší nebo jak se správně chovat při nálezu zraněného zvířete. Záchranná stanice v roce 2019 zajistila celkem 564 akcí s tematikou záchrany volně žijících živočichů, kterých se zúčastnilo více než 26 500 návštěvníků.

Do nového roku 2019 si přejeme, aby co nejméně volně žijících zvířat potřebovalo naši pomoc a Praha se pro ně stala co nejbezpečnějším místem pro život.

