Letiště Praha: Nejvíc cestujících míří do dovolenkových destinací

Podle posledních statistik bylo na Letišti Václava Havla Praha minulý měsíc odbaveno přes 605 tisíc cestujících, což představuje nárůst o více než 140 procent oproti loňskému roku. Za teplem mohou aktuálně cestující odletět z Prahy díky přímým letům do přibližně sto destinací, například do Itálie, Řecka či na Maltu.

„Provozní výsledky za uplynulý měsíc překonaly naše původní prognózy odbavených cestujících a zároveň potvrzují, že se cestující vrací do letadel. Češi vybírají letos v létě z typicky dovolenkových destinací, ale mohou využít i další spojení do významných evropských metropolí. Naší prioritou pro následující měsíce je s ohledem na postupující proočkovanost a zjednodušení podmínek pro očkované cestující podpora příjezdového cestovního ruchu a na to navázaná další obnova provozu “ řekl Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

Z Letiště Václava Havla Praha lze vycestovat za zážitky do oblíbených dovolenkových destinací, tedy do Itálie, Řecka, Bulharska, Španělska či do dalších míst. K dispozici jsou lety i do evropských měst, které slouží jako důležité přestupní body. Na dálkových linkách pokračují lety do Dubaje nebo do katarského Dauhá, které mohou využít cestující rovněž i pro přestupy do dalších destinací. Během září odstartují i úplně nové linky, Wizz Air začne létat do Neapole a letecká společnost Blue Air do Milána na letiště Linate. Aktuálně mohou cestující z Prahy letět do přibližně sto destinací, které nabízí přes čtyřicet leteckých společností. Letenky najdou vždy na webových stránkách jednotlivých dopravců.

Během července se na pražském letišti realizovalo celkem 7012 vzletů a přistání (tzv. pohybů), což představuje nárůst o 48 procent oproti loňskému roku. Do těchto statistik se souhrnně započítávají pravidelné, charterové, privátní i cargo lety. Nejvíce cestujících zamířilo přes Prahu v průběhu července do Burgasu, na Rhodos či do Heraklionu. Oblíbené byly i lety například do egyptské Hurghady či Marsy Alam, turecké Antalye, na Mallorku nebo řecké ostrovy.

Porovnání vybraných dovolenkových destinací v počtu cestujících (červen vs. červenec 2021):

Antalya + 237 %

Burgas + 362 %

Heraklion + 131 %

Rhodos + 102 %

Korfu + 167 %

Přehled všech dostupných destinací z Prahy najdou cestující na webové stránce ZDE.

