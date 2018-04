Letiště Praha: Nový letní letový řád přinese 6 nových destinací a přímé spojení do 157 míst po celém světě

Na Letiště Václava Havla Praha budou létat tři noví dopravci a celkem bude Praha spojena se šesti novými destinacemi. Zároveň dochází u 17 stávajících tratí k navýšení počtu spojů.

„Daří se nám úspěšně naplňovat strategii a rozšiřovat počty spojení jak do klíčových destinací v Americe a Asii, tak do evropských metropolí. Díky široké nabídce leteckých společností letos cestujícím umožníme přímé spojení do celkem 157 destinací v 51 zemích světa. Zároveň s novou linkou do Philadelphie získáme již 13. dálkovou destinaci. To dokazuje zájem leteckých dopravců o rozvoj leteckých spojení s Prahou, ke kterému se je snažíme motivovat. V tomto úsilí nám má do budoucna pomoci i užší spolupráce se strategickými partnery jako je CzechTourism, Prague City Tourism či Středočeský kraj v rámci iniciativy TouchPoint,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř, a dodal: „Na základě dosavadních výsledků a dat od dopravců očekáváme, že bychom v letošním roce mohli dosáhnout 10% meziročního růstu počtu cestujících a přiblížit se tak k další pomyslné hranici 17 mil. odbavení za rok. Významně k tomu přispěje i navyšování počtu spojení do oblíbených destinací jako jsou Moskva nebo Barcelona.“

Největší novinkou nadcházející sezóny budou denní přímé lety do Filadelfie provozované od května společností American Airlines. Letadla v barvách této největší světové letecké společnosti se objeví na pravidelné lince v Praze vůbec poprvé v historii.

Další novou destinací v letovém řádu bude od 19. května gruzínské Kutaisi, které nabídne nízkonákladová společnost Wizz Air. Oproti loňskému létu se v nabídce dopravců objeví také destinace, do kterých se začalo létat již během zimy. Jedná se o čínský Si-an od společnosti China Eastern, polský Krakov nízkonákladového dopravce Ryanair nebo o přímé spojení s centrem Londýna na letiště London City, které zajišťuje BA CityFlyer, dceřiná společnost British Airways.

Oproti loňskému létu se na Letišti Václava Havla Praha objeví i tři noví dopravci. Kromě již zmíněných American Airlines (zahájí provoz od 4.5.2018) a BA CityFlyer získají cestující možnost využít také služeb letecké společnosti Cyprus Airways. Ta Prahu od 1. června spojí přímou pravidelnou linkou s kyperskou Larnakou.

Navyšují se take kapacity u 17 stávajících destinací. Velký nárůst plánují aerolinky na tratích do Moskvy (18 %), Kodaně (43 %), Barcelony (34 %), Antalye (66 %) nebo Amsterdamu (14 %).

Nejvíce linek leteckých dopravců bude během této sezony směřovat do Itálie (16 destinací), Velké Británie (15 destinací) a Španělska (14 destinací). Následují Řecko s 12 a Rusko s Francií s devíti destinacemi spojenými s Prahou přímou pravidelnou linkou.

Mezi nejoblíbenější destinace s nejvyšším počtem spojení z Letiště Václava Havla Praha bude patřit Moskva (v průměru 63 letů týdně), Amsterdam (v průměru 58 letů týdně), Varšava (v průměru 51 letů týdně), Paříž/Charles de Gaulle a Frankfurt (do obou destinací v průměru 47 letů týdně).

Dálkové linky: 13 přímých spojení v nabídce 14 leteckých společností:

Dauhá - Qatar Airways

Dubaj - Emirates, Flydubai, SmartWings

Čcheng-tu - Sichuan Airlines

Montreal - Air Transat

New York - Delta Air Lines

Novosibirsk - S7 Airlines

Peking - Hainan Airlines

Filadelfie - American Airlines

Rijád - Czech Airlines

Soul - Czech Airlines, Korean Air

Šanghaj - China Eastern Airlines

Toronto - Air Canada Rouge

Si-an - China Eastern Airlines

Celkový přehled novinek: 6 nových destinací v pravidelné přepravě (oproti stejnému období 2017):

Brno - cargo (ASL Airlines)

Philadelphia (American Airlines)

Krakov (Ryanair)

Si-an (China Eastern Airlines)

Kutaisi (Wizz Air)

Londýn/City (BA CityFlyer)

3 noví dopravci: American Airlines, Cyprus Airways, BA CityFlyer

autor: Tisková zpráva