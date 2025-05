Ministerstvo obrany: Generál Kutlvašr se dočkal důstojného pomníku

Málokterý z hrdinů českého národa dosahuje takového formátu, jako byl armádní generál in memoriam Karel Kutlvašr. Tato mimořádná osobnost je zároveň smutným příkladem, jak neuctivě jsme se k našim hrdinům v minulosti chovali. Generál Kutlvašr nejprve vstoupil do čs. legií, o dvě desítky let později se zapojil do čela domácího protinacistického odboje.

„Generálovým heslem bylo, že „bez rizika se nic neudělá“. Vyjadřuje mimořádnou odvahu našich spoluobčanů, kteří se nesmířili s okupací a byli připraveni za svobodu položit svůj život,“ poukázala na Kutlvašrovo hrdinství ministryně obrany Jana Černochová.

Během Pražského povstání byl velitelem povstalců právě generál Kutlvašr. On také dojednal a posléze přijal kapitulaci německých jednotek v Praze, čímž uchránil životy mnoha Pražanů. Stalin se s tím nikdy nesmířil: Rudá armáda totiž měla vystupovat jako jediný zachránce českého národa. Z velkého hrdiny tak komunisté udělali zrádce a po vykonstruovaném procesu jej poslali do vězení a degradovali na vojína. Po propuštění jej místo důchodu čekala směšná almužna, místo zaslouženého odpočinku doživotní práce.

„Právě v tomto bývalém pivovaru si pan generál vydělával na skromné přežití jako noční vrátný. A doslova se zde upracoval k smrti. Fyzické a psychické útrapy dlouholetého vězení, život v nedůstojných podmínkách a neustálé ponižování si vybralo krutou daň,“ popsala nedůstojný konec tohoto hrdiny ministryně obrany.

Ona i další hosté poděkovali radnici Prahy 4 a společnosti Penta Real Estate, že se rozhodli generálovi vybudovat důstojný pomník. Ten má podobu několik metrů vysokého praporu s heslem generála Kutlvašra na kruhové desce u paty pomníku. Autorem díla je designér Ondřej Tichý.

„Bojovníci za svobodu jsou součástí našich nejlepších tradic, pro vojáky představují vzor a inspiraci. Naši službu proto přirozeně stavíme na stejných hodnotách, jako oni – odvaze, cti, lásce k vlasti a odhodlání ji bránit. Za několik dní to bude 80 let od konce 2. světové války. Náš národ ji přežil a obstál v ní se ctí. Vděčíme za to velkému množství vlastenců, kteří se neohroženě postavili zlu. Važme si, že jsme měli tolik mužů a žen ochotných obětovat vše. Prapor svobody drželi pevně i v dobách největšího teroru. Tento pomník je pro mě jeho symbolem,“ uvedl v projevu náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka.