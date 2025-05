„Lidé jako Foltýn si nezaslouží, že jejich předky Sověti zachránili před vyhlazením od Němců.“ A Vidlák ještě přidal

Tak jste prý vyhazoval nějakou paní z vaší debaty v Praze. Dokonce jste na ni volal policisty, kteří ale řekli, že tam paní zůstat může. Co se přesně stalo? Já si tedy pamatuji, že profesor Martin C. Putna jednou nechal našeho redaktora vyhodit ze své veřejné přednášky. Vám to umožněno nebylo?

To nebyla nějaká paní, to byla Oldřiška Blujová neboli ProvokaTerka, jak si sama říká. Ta nepřišla na debatu, ta přišla dělat problémy. Spolu s ní došel také herr Pšenák, který se snažil vyvolat potyčku od první vteřiny. Pšenáka a ostatní policie vyvedla, ale Blujová je „obměkčila“ tím, že nic neudělala.

Vzhledem k tomu, že ve stejné chvíli jako tato bojůvka dorazil i Deník N (samozřejmě jen čirou náhodou), řekl bych, že kruh se uzavřel. Musím poděkovat policistům za velmi profesionální přístup. Debata nakonec proběhla a byla velmi inspirativní. Už jen proto, že naši voliči viděli, že jejich budoucnost, pokud nepůjdou k volbám, se jmenuje Blujová.

Nechtělo by to přece jen, a neuražte se, z vaší strany pevné nervy a více „sekuriťáků“ na vašich akcích?

Hele, není u nás (alespoň teoreticky) nějaká taková vláda lidu a pro lidi? Demokracie se tomu kdysi říkalo. Říkali, že je to super, protože každý můžete mluvit, jak chcete, všichni jsou tolerantní k jinému názoru a místo občanské války se dělají volby. Vy mi vlastně říkáte, že se máme připravovat na tu občanskou válku. Já nechci žádné „policejní křídlo“ hnutí Stačilo!. Já si chci jen udělat debatu, kde mohu v klidu vysvětlovat, co jsme a co chceme. Klidně ať jsou otázky na tělo, ať s námi odpůrci nesouhlasí, ale fakt bych nerad došel do doby, kdy si politické strany řeknou, že potřebují vlastní bezpečnostní aparát.

Mimochodem, policisté si vyžerou kdejakou blbost, musejí řešit i Oganesjana, který jejich kolegy dříve šikanoval. A policisté hrozí hromadnými výpověďmi. A zrovna před začátkem horké fáze kampaně, kdy budou mít práce nad hlavu...

Ano, to je symptom dnešní doby. Mizerně placení a přebyrokratizovaní policisté jezdí řešit provokatéry, kteří si svoje provokace nastříhají na HeroHero a vydělávají na tom miliony měsíčně. Fotí se s Řeporyjcem Novotným, jejich videa sdílí europoslanec Zdechovský, z jejich provokací se raduje Pavel Šafr a součástí gangu je (teď už bývalý) člen pastorační rady farnosti sv. Václava v Nuslích Šmejkal a bývalý člen Mladé ODS Adam Bouša.

Ejhle, Fialajugend v nejryzejší podobě. Naštěstí už to bude trvat jen pět měsíců.

Proběhla návštěva Volodymyra Zelenského. Jiří Paroubek – chápu, že ho nemáte rád – napsal, že to byl „host za 232 miliard“. Jak jste vnímal mediální pokrytí včetně spontánní akce kolem ukrajinských uklízeček?

Dobře to řekl pan předseda Paroubek. Ale nemohu se ubránit dojmu, že byl Zelenskyj zvyklý na větší aplaus v lepších místech světa. Třeba v americkém Kongresu. Setkání s uklízečkami je sice mediálně vděčné... obzvlášť ty slzičky dojetí nad prezidentem, který už tři roky slavně vítězí, ale přitom prohrál úplně všechno, ale přece jenom, setkání s americkými senátory a německými donátory byla poněkud vyšší liga.

Ono se zdá, že Američané se na mírový proces mezi Ukrajinou a Ruskem celkem vyflákli. A tajné služby tvrdí, že Putin teď bude chtít urvat ještě nějaké území. I Trump naznačuje, že Rusko je tím, kdo teď mírový proces brzdí. A náš prezident Pavel po boku Zelenského tvrdil, že nějakého území se Ukrajina musí vzdát. Tak na čem teď jsme?

Jo, to kdybych věděl... Američané už mají, co chtěli a klidně „hloupým Ukrajincům“ ještě nějaké zbraně prodají. Evropa je v háji po všech stránkách, Ukrajina chtěla porazit Rusko, až byla nakonec prodána Spojeným státům... Vlastně čekáme už jen na to, až Rusové obsadí, co obsadit chtějí. Za mě to bude „ruskojazyčný půlměsíc“. Tedy od Charkova po Oděsu. Novou „železnou oponou“ se nejspíš stane Dněpr.

Fotogalerie: - Poslední rozloučení s Jaromírem Štětinou

Panují obavy, aby při oslavách na Rudém náměstí nenastal nějaký průšvih s ukrajinským dronem. To asi nemáme čekat, protože to by Rusové asi ztratili jakékoliv ohledy?

Řekl bych, že tohle je ten skutečný důvod, proč Zelenskyj přijel do Prahy na návštěvu i s manželkou a skoro celou vládou. Aby namaloval raději terč na Prahu než na Kyjev či jiné evropské město, které podporuje Ukrajinu do posledního Ukrajince. Uvidíme, co nás v nejbližších hodinách čeká, protože jinak by jeho návštěva neměla žádný smysl. Nic pořádného už tady nepodepsal, protože už není co brát.

Foltýnovo „strategické oddělení“ vyplodilo za naše peníze toto video . Jak se na to díváte jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy? Toto sdělení přijímá možná i většina vládních voličů.

Vydali jsme na toto téma vlastní dýpfejk. To, myslím, hovoří za všechno. S prominutím, lidé jako plukovník Foltýn si nezaslouží, že jejich předky Sověti zachránili před vyhlazením od Němců.

Jinak, když jsme se bavili o Stačilo!, tak STEM vám naměřil 6,3 %. Je to reálné, nebo vás ošidili, anebo vás přestřelili?

Vy už jste někdy viděl průzkum, kde by „antisystémová opozice“ měla naměřeno to, co pak reálně ve volbách dostala? Pokud bych bral v úvahu jen předchozí průzkum preferencí v krajských a eurovolbách, mohu s klidným svědomím tvrdit, že máme minimálně o tři procenta víc. Možná už jsme také přeskočili dozimetrický STAN s jeho akcí Podpásovka. To by vysvětlovalo, proč je Rakušan tak tolerantní k tomu, aby tady dobře placení provokatéři rozbíjeli opozici volební kampaň.