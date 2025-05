MHMP: Do ulic vyjela speciální tramvaj, odkazující na 80. výročí Pražského povstání

Vůz má na sobě výrazný vizuál připomínající hrdinství Pražanů v rámci květnových událostí roku 1945. Design tramvaje v českých národních barvách s důležitými historickými daty vzdává hold obyvatelům hlavního města a hrdinům povstání. Slavnostní křest tramvaje se uskutečnil v úterý 6. května 2025 ve Stromovce. Odtud tramvaj vyrazila na svou první jízdu napříč Prahou na lince 18.

V následujících měsících bude zařazena do obvyklého provozu a jezdit na různých linkách MHD. Předpokladem je, že by měla speciální tramvaj jezdit po metropoli až do konce tohoto roku. „Pražské povstání je mimořádně důležitou událostí naší historie, která by měla být zdrojem inspirace i v současnosti. Speciální tramvaj nám bude připomínat, jak hluboce je historie vtisknuta do každodenního života Prahy a jak důležité je uchovávání a předávání těchto hodnot současným i budoucím generacím Pražanů,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, výstavnictví, národnostní menšiny a animal welfare Jiří Pospíšil.

„Pražské povstání je jedním z nejvýznamnějších momentů naší moderní historie – symbolem odvahy obyčejných lidí, kteří se postavili zlu. Jsem rád, že hlavní město tuto událost připomíná i v ulicích, kde se tehdy skutečně psaly dějiny. Tramvaj „Praha městem hrdinů“ vzdává hold těm, kteří bojovali za svobodu a zároveň oslovuje novou generaci Pražanů v prostředí, které znají nejlépe – v pohybu, ve městě, v běžném životě,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

V tramvaji naleznou lidé informace nejen ohledně Pražského povstání, ale také dalších událostí v Česku na konci 2. světové války. Přímo ve voze je 11 fabionů, které připomínají například požár Staroměstské radnice, návrat československých perutí nebo roli Ruské osvobozenecké armády, Sovětů či Američanů při osvobozování našeho území. Další informace naleznou lidé nejen na stránkách praha.eu, ale i na sociálních sítích pod hashtagem #Povstání80. Celkem za polepy, fabiony apod. hlavní město zaplatilo 150 000 Kč bez DPH.

„Nyní, 80 let od konce nejstrašnějšího konfliktu v dějinách, opět čelíme vážným bezpečnostním výzvám. Historická tramvaj nejen Pražanům, ale všem občanům České republiky připomíná odvahu a hrdinství našich předků, kteří se neváhali postavit utlačovatelům. Velice si přeji, aby nám nejen tato unikátní tramvaj, ale všechny další projekty, které se týkají tohoto vzácného jubilea, přinesly inspiraci a tolik potřebné poučení z historie, že zlu se musí aktivně čelit,“ dodává Jan Wolf, předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a podporu cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy.

„Do boje se na konci války se zbraněmi v rukou a nasazením vlastního života zapojily desetitisíce lidí, a to zejména v Praze. Navzdory pozdější komunistické legendě neosvobodily Prahu sovětské jednotky, které se v jejích ulicích objevily teprve den po kapitulaci německých jednotek. Do těžkých bojů po boku povstalců zasáhly již 6. května 1945 naopak jednotky Ruské osvobozenecké armády (ROA), jejíž účast byla později vymazávána z historie. Podobně byla snižována role České národní rady či vojenského povstaleckého velení. Považuji za potěšující, že se tyto významné historické události připomínají pestrým způsobem, který může oslovit různé generace,“ připomíná ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek.

V minulém týdnu také hlavní město zahájilo panelovou výstavu, nazvanou V jako vítězství, která vznikla při příležitosti výročí 80 let od konce druhé světové války a Pražského povstání. K vidění bude pro širokou veřejnost na Mariánském náměstí v Praze 1 až do 30. května 2025. Volně přístupná expozice představuje návštěvníkům klíčové historické události spojené s osvobozením Prahy a koncem tohoto válečného konfliktu. Bližší informace k výstavě jsou k dispozici ZDE.

Samotnému povstání se věnuje také výstava Muzea paměti XX. století s názvem „Staroměstské náměstí v plamenech“, detaily jsou k dispozici ZDE.

