Letiště Praha: Rok 2018 opět ve znamení vyššího počtu cestujících i destinací

Nejvytíženější byly v loňském roce linky do Velké Británie. Z destinací nejvíce cestujících směřovalo již tradičně do Londýna. Nejvyšší meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenala Barcelona. Výrazně posílily také dálkové linky, které vloni využilo o téměř čtvrt milionu cestujících více než v roce předchozím.

V loňském roce prošlo Letištěm Václava Havla Praha téměř 16,8 milionů odbavených cestujících a uskutečnilo se zde celkem 155 530 vzletů a přistání. Pokračoval tak pozitivní trend, kdy počet odbavených cestujících rostl o 9 %, zatímco počet leteckých pohybů pomaleji, konkrétně o necelých 5 %.

„Rok 2018 byl na Letišti Praha ve znamení dalšího nárůstu počtu cestujících i počtu pravidelných linek. Své lety z Prahy zahájily tři nové letecké společnosti a létat se začalo do celkem sedmi nových míst. Výrazně se nám dařilo posilovat spojení do dálkových destinací, a to v navyšování počtu frekvencí, kapacit i otevírání zcela nových linek. Díky tomu využilo dálková spojení s Prahou vloni o 250 tisíc cestujících více, což představuje 24% nárůst,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Nejrušnějším měsícem roku 2018 byl červenec s 1 877 369 odbavenými cestujícími. Denně prošlo pražským letištěm vloni v průměru přibližně 46 tisíc cestujících. Celkem operovalo své lety z Prahy 69 dopravců, a to do celkem 171 destinací. Mezi nimi se nově objevila Filadelfie, Kutaisi, Belfast, Ammán, Marrákeš, Šardžá a Jerevan.

Nejvíce cestujících využilo pravidelné linky do Velké Británie, Itálie, Ruska, Španělska a Německa. Z destinací byl v roce 2018 nejvytíženější Londýn, následovala Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Skokanem v počtu odbavených cestujících se stala v meziročním srovnání Barcelona. Dále pak Budapešť, Londýn/Stansted, Madrid a Antalya. Z čistě dovolenkových destinací využilo nejvíc cestujících linky do Antalye, Heraklionu, Hurghady, Burgasu a Marsa Alam.

autor: Tisková zpráva