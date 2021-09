Letiště Praha: Z Prahy přímým letem do 115 destinací, dopravci přidávají další spojení

reklama

Cestující si mohou vybrat lety do oblíbených dovolenkových destinací v Evropě, užít si prodloužený víkend nebo si naplánovat cestu například do Spojených arabských emirátů či Kataru. Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2592 lidí

„U klíčových destinací dochází aktuálně k navyšování provozu. To vytváří příznivé podmínky i pro obnovu příjezdového cestovního ruchu, který na své podstatné oživení po pandemii teprve čeká. Na podpoře tohoto segmentu intenzivně pracujeme s agenturou CzechTourism a Prague City Tourism. Současně připravujeme podporu výjezdového turismu do exotických destinací, kde očekáváme výrazný zájem v nadcházející zimní sezóně,“ řekl Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

Během září zahájí provoz i nové linky, Wizz Air začne od 18. září 2021 létat do Neapole a letecká společnost Blue Air spustí od 20. září 2021 spojení do Milána na letiště Linate. Provoz nové linky oznámil nově i ukrajinský dopravce SkyUp Airlines, který bude od 23. září 2021 létat mezi Prahou a Kyjevem až třikrát týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Tento měsíc plánují obnovit provoz také další dopravci, kteří doposud své lety z Prahy po koronovairové pandemii nespustili. Do Moskvy na letiště Žukovskij začne opět létat společnost Ural Airlines, do Paříže na letiště Orly pak Transavia France. K dispozici jsou také znovu přímé linky například do Bristolu, Nantes, Hamburku či Billundu.

Více letů z Prahy pak od září nabídne airBaltic na trase do lotyšské Rigy, British Airways na londýnské letiště Heathrow či Rossiya Airlines do Petrohradu. Každý den mohou nově cestující využít spojení do Helsinek s leteckou společností Finnair, do Bruselu s Brussels Airlines nebo letět do Moskvy s ČSA i Aeroflotem. Do významných evropských měst, které slouží také jako důležité přestupní body, navyšují počet frekvencí KLM, Air France i Lufthansa.

Cestující mohou aktuálně cestovat z Letiště Václava Havla Praha díky přímým letům do 115 destinací, které nabízí celkem 45 leteckých společností. Z Prahy lze i během září letět do oblíbených dovolenkových destinací, tedy do Itálie, Řecka, Bulharska, Španělska, Egypta, na Kanárské ostrovy či dalších míst. K dispozici jsou lety i na dálkových linkách do katarského Dauhá či do Dubaje, kam budou létat již tři dopravci – Emirates, flydubai i Smartwings. Air Arabia pak nabídne od 22. září 2021 cestujícím přímé lety do emirátu Šardžá, jež je rovněž v dobré dojezdové vzdálenosti přímo do Dubaje.

Přehled všech dostupných destinací z Prahy najdou cestující ZDE. Letenky jsou k dispozici vždy na webových stránkách dopravců.

Psali jsme: Letiště Praha posílí kontroly cestujících na příletech Letiště Praha: Nejvíc cestujících míří do dovolenkových destinací Letiště Praha: Letecká společnost Blue Air přidává od září linku do Milána Letiště Praha: Příběh Letiště Praha - Prague Airport Story

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.