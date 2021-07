Letiště Praha: Zájem o cestování pokračuje, v červnu se počet cestujících zdvojnásobil

reklama

V porovnání s letošním květnem se navíc počet cestujících, kteří prošli minulý měsíc pražským letištěm, dokonce zdvojnásobil. Další nárůst se očekává v hlavních letních měsících, tedy za červenec i srpen. Mezi nejvíce oblíbené patřily destinace na řeckých ostrovech, ve Španělsku a Itálii, tedy v zemích, kam míří na dovolenou nejvíce lidí.

„Aktuální výsledky a průběžné vyhodnocování letní sezóny potvrzují, že zájem o cestování ze strany Čechů roste. Oblíbené jsou zejména lety do typicky dovolenkových destinací. Očekáváme, že za hlavní prázdninové měsíce odbavíme na Letišti Václava Havla Praha dohromady přes jeden milion cestujících. Jen za červenec by podle předběžných odhadů mohlo projít letištěm přes 550 tisíc lidí. Na cestující, kteří se na svou dovolenou teprve chystají, apelujeme, aby si pečlivě zjišťovali platné podmínky pro cestování a dorazili na letiště v dostatečném předstihu,“ řekl Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

V letošním roce bylo i přes stále probíhající pandemii otevřeno několik úplně nových linek z Prahy, které dříve dopravci neprovozovali. Jedná se tak o pozitivní signál ze strany leteckých společností, ale i potvrzení snahy a úsilí obchodního týmu Letiště Praha.

Cestující mohou aktuálně z Letiště Václava Havla Praha odletět do více než 100 destinací, které nabízí přes 40 leteckých společností. Letecká společnost Blue Air spustila novou linku do Bukurešti, Aegean Airlines do Heraklionu, EgyptAir do Hurghady, Smartwings pak začaly létat do Nice na Azurovém pobřeží. Nové destinace představily v Praze i nízkonákladové společnosti, easyJet začal létat do Barcelony, Ryanair do Varšavy na letiště Modlin a Wizz Air zahájil provoz na linkách do Říma či Katánie. Maďarský nízkonákladový dopravce pak přidá do své sítě v průběhu září také novou linku do italské Neapole. K dispozici jsou také pravidelné linky do řady oblíbených dovolenkových destinací, například v Chorvatsku, Španělsku, Řecku a Turecku. Pravidelně se létá také na Kypr, Maltu nebo Kanárské ostrovy.

Nejvíce cestujících letělo v průběhu června do Amsterdamu, na Rhodos či do Frankfurtu. Na dovolenou mířili cestující například i do Hurghady, Heraklionu či na Mallorku. Oblíbili si také lety do Marsy Alam nebo Burgasu, z řeckých ostrovů také na Kos či Korfu. Minulý měsíc se na Letišti Václava Havla Praha realizovalo celkem 5058 vzletů a přistání (tzv. pohybů), což představuje nárůst o 120 procent oproti loňskému roku. Do těchto statistik se souhrnně započítávají pravidelné, charterové, privátní i cargo lety.

Porovnání vybraných dovolenkových destinací v počtu cestujících (květen vs. červen 2021):

Rhodos + 657 %

Hurghada + 38 %

Kos + 652 %

Palma de Mallorca + 125 %

Split + 703 %

Přehled všech dostupných destinací z Prahy najdou cestující na webové stránce www.zazitkyuzcekaji.cz.

Doporučení před odletem

Cestující by měli během aktuální sezóny na letiště vyrazit také s dodatečným předstihem, tedy alespoň tři hodiny před plánovaným odletem, aby měli dostatek času projít celým procesem odbavení. Všichni cestující, kteří mají naplánovaný let, si musí vždy před cestou ověřit všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do své destinace i pro návrat do České republiky.

Při odbavení by měli cestující předložit:

vyplněný vstupní formulář země, pokud ho cílová destinace vyžaduje,

vytištěné potvrzení o negativním výsledku testu, provedeném očkování či o prodělání nemoci, pokud je potřeba,

platný cestovní doklad.

Informovat by se měli o všech platných opatřeních na palubě letadla své letecké společnosti i opatřeních na pražském letišti. V rámci opatření na cestující důrazně apelujeme, aby:

nosili povinně respirátor třídy FFP2 či alternativ ve všech vnitřních prostorách letiště,

dodržovali rozestupy od ostatních cestujících,

věnovali pozornost hygieně rukou a používali pravidelně dezinfekci.

Psali jsme: Úspornější motory, vodíkový pohon. Letiště Praha kráčí k uhlíkové neutralitě Letiště Praha: Prázdniny začínají! Leťte z Prahy do více než 100 destinací Vyměňte čekání za zábavu a odpočinek. Letiště Praha otevírá nový salonek Letiště Praha: Taxislužba na letišti změní koncept, cestující budou znát cenu jízdy předem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.