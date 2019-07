Letiště Praha hledá provozovatele obchodů s doplňkovým sortimentem pro cestující

7. 7. 2019 20:32

Letiště Praha vypsalo koncesní řízení na provozovatele celkem sedmi obchodů v oblasti tzv. travel essentials. Obchody by měly nabízet například tisk, drobné občerstvení či různé doplňky k cestování. Termín pro podání nabídek je do 2. srpna, základní doba nájmu činí pět let.