Letiště Praha loni odbavilo 16,4 milionu cestujících, zaznamenalo meziroční nárůst o 18 procent

Počet cestujících za rok 2024 je třetí nejvyšší v historii, což je velmi pozitivní zpráva například pro ekonomiku České republiky. Mne navíc těší, že letadla létala s vysokou obsazeností – v průměru přes 83 %. Větší a obsazenější letadla znamenají nižší zatížení našeho okolí a celkově životního prostředí,“ přibližuje Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha, a doplňuje: „V roce 2025 bychom měli dosáhnout historického rekordu 18,4 milionu cestujících. Stojí za tím systematická práce v oblasti rozvoje leteckých spojení s Evropou i světem, konkurenceschopnost v oblasti poplatkové politiky a pobídkových programů a provozní podmínky Letiště Praha. Během loňska se podařilo otevřít 41 nových linek, u 66 linek jsme pak dosáhli navýšení frekvence letů.“

Významné je především obnovení dálkových spojení letecké společnosti Hainan Airlines do Pekingu či letecké společnosti SCAT Airlines do Astany, jejichž provoz přerušila pandemická situace, a otevření nového spojení letecké společnosti Egypt Air do Káhiry – poprvé od roku 2011, kdy byl ukončen provoz spojení Českých aerolinií.

Cestující během loňska nejvíce využívali přímé letecké spojení mezi Prahou a Londýnem, na této trase jich cestovalo téměř 1,4 milionu. V meziročním srovnání toto spojení zaznamenalo nárůst cestujících o 26 %. Mezi nejčastěji využívané za loňský rok patří rovněž spojení do Paříže (celkem 719 tis. cestujících, meziročně o 4 % více), následuje Amsterdam (651 tis. cestujících, meziroční nárůst o 21 %), Milán (606 tis. cestujících, meziročně o 11 % více) nebo Řím (536 tis. cestujících, meziroční nárůst 37 %).

Z jednotlivých zemí byla z hlediska počtu přepravených cestujících nejvytíženější spojení s Velkou Británií (2,1 mil. cestujících, meziročně o 29 % více), Itálií (1,9 mil. cestujících, meziročně o 22 % více) či Španělskem (1,6 mil. cestujících, meziroční nárůst o 38 %).

Celkem na Letišti Václava Havla Praha loni působilo 76 leteckých společností. Nejvíce cestujících během loňského roku přepravili dopravci Smartwings, Ryanair, easyJet, Wizz Air a Lufthansa.

V letošním roce se z Prahy začne létat do nových dálkových destinací, jako je Abú Dhabí (letecká společnost Etihad Airways) či Toronto (letecká společnost Air Canada). Potvrzen je i příchod dalších nových dopravců – jihokorejská letecká společnost Asiana Airlines bude provozovat pravidelnou linku do Soulu a německá letecká společnost Condor bude pravidelně létat do Frankfurtu nad Mohanem. Nabídku destinací by pražské letiště mělo letos navýšit na více než 190, jednotlivé trasy bude obsluhovat zhruba 80 leteckých společností.

Potvrzené nové destinace pro rok 2025:

Nová linka dopravce Etihad Airways do Abú Dhabí (čtyřikrát týdně, od 2. 6. 2025, Boeing 787)

Nová linka dopravce Air Canada do Toronta (třikrát týdně, od 6. 6. 2025, Airbus A330)

Nová linka dopravce Air Montenegro do Podgorici (až třikrát týdně, od 1. 5. 2025, Embraer 195)

Nová linka dopravce Ryanair do Terstu (dvakrát týdně, od 30. 3. 2025, Boeing 737-800)

Nová linka dopravce Air Baltic do Vilniusu (dvakrát týdně, od 22. 5. 2025, Airbus A220)

Potvrzené nové linky do již obsluhovaných destinací – 2025:

Nová linka dopravce Asiana Airlines do Soulu (třikrát týdně, od 1. 4. 2025, Airbus A350)

Nová linka dopravce Condor do Frankfurtu nad Mohanem (denně, od 1. 4. 2025, Airbus A320)

Potvrzení noví dopravci na Letišti Václava Havla Praha v roce 2025:

