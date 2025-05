Letiště Praha před létem zahajuje informační kampaň

Tato a další praktická doporučení poskytuje cestujícím komunikační kampaň „Odbavte se“, kterou spouští Letiště Praha. Informuje tak cestující před letními prázdninovými měsíci, které jsou provozně nejnáročnějším obdobím v roce.

„Letní dovolená nezačíná prvním příchodem na pláž, ale ještě před odletem. Aby vše proběhlo v klidu a bez nepříjemností, je dobré nic nepodcenit. Cestujícím doporučujeme, aby na letiště vyrazili s dostatečným časovým předstihem. Pro odbavení se bez stresu by na letišti měli být alespoň 2,5 hodiny před plánovaným odletem a u dálkových letů, kde je nutná pasová kontrola, ještě o půl hodiny dříve,“ říká Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha, a připojuje: „Je také nutné seznámit se s přepravními podmínkami letecké společnosti, s níž dotyčný cestuje. Mezi jednotlivými aerolinkami se například různí časy pro uzavření gatu. Cestující by se měli dopředu informovat, kolik minut před odletem aerolinka uzavírá gate, a tomu přizpůsobit plánování předcházejících kroků – cesty na letiště a průchodu letištním terminálem.“

Praktické rady, jak se připravit na cestu a s čím před odletem na letišti počítat, poskytuje, podobně jako v předcházejících letech, informační kampaň Letiště Praha. Souhrnné informace v rámci této kampaně, jež nese název „Odbavte se“, jsou k dispozici na speciální webové podstránce www.prg.aero/odbavtese.

Za účelem komfortnějšího odbavení Letiště Praha pokračuje v rozvoji samoodbavovacích služeb. K vytisknutí palubní vstupenky mohou cestující využít samoobslužné kiosky, kterých je v Terminálu 1 a Terminálu 2 dohromady 31 a tuto službu zde poskytuje 16 leteckých společností. Dalších 20 odbavovacích přepážek je na pražském letišti k dispozici pro samoodbavení zavazadla, tuto službu zde podporuje 12 leteckých společností. Odbavení zavazadel svépomocí využívá stále více cestujících: zatímco za celý loňský rok bylo takto odbaveno 3,1 % zavazadel, v prvním kvartálu letošního roku již šlo o 4,7 % z celkového počtu odbavených zavazadel.

Na část centrální bezpečnostní kontroly v Terminálu 2 instaluje Letiště Praha nové CT rentgeny. Do konce června jich zde bude celkem šest. Kapacita bezpečnostní kontroly v Terminálu 2 se tím zvýší o 20 %. Při kontrole skrze CT rentgen cestující již nebudou muset vybalovat ze svého příručního zavazadla elektroniku nebo tekutiny. Na ostatních trasách bezpečnostní kontroly tato povinnost zůstává. V obou případech také nadále platí omezení tekutin v nádobě o maximálním objemu 100 ml. Všechna tato balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jednoho litru.

Jakákoli elektronická zařízení se doporučuje přepravovat v příručním zavazadle. Povinnost je to z bezpečnostních důvodů u zařízení s velkými bateriemi, jako jsou powerbanky, notebooky, tablety aj. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií (např. holicí strojek, elektrický zubní kartáček), může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle. Cestující by se však měli ujistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí daného zařízení. Pro přepravu baterií obecně platí, že mohou mít kapacitu maximálně 100 Wh.

Vždy je také dobré, aby se cestující dopředu informovali ohledně podmínek vstupu do země, kam letí. Pro cesty do Velké Británie například musí mít občané členských států EU, tedy i Češi, vyřízené elektronické cestovní povolení ETA. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že k prokázání totožnosti při cestovní kontrole nelze použít eDoklady. Nadále je nutné cestovat s fyzickým dokladem občanského průkazu nebo cestovním pasem.

Případné čekání na odlet si cestující mohou na letišti zpříjemnit několika způsoby. K dispozici jsou například relaxační zóny, ta v Terminálu 2 má kapacitu až 100 návštěvníků. Vedle pohodlných sedaček zde lze využít také wi-fi a zásuvky pro nabíjení mobilního telefonu. Pro rodiny s dětmi jsou v Terminálu 1 i Terminálu 2 určené místnosti s přebalovacím pultem, koutkem na hraní a kuchyňkou, kde je například možné ohřívat dětskou stravu. Děti se mohou zabavit ve velkém herním koutku v tranzitní části letiště, potažmo v menších koutcích s hračkami v jednotlivých odbavovacích čekárnách.

Letiště ve spolupráci s nájemci rozšiřuje provozní dobu vybraných restaurací, bister a obchodů s občerstvením tak, aby mohli být obslouženi cestující ze všech letů, včetně těch nočních. Během léta tak cestující mohou vybírat z nabídky celkem 13 provozoven, které jsou otevřené nepřetržitě. Patří mezi ně i Restaurace Runway, která je dostupná z veřejné i neveřejné části letiště a nabízí snídaně i hlavní jídla české a mezinárodní kuchyně. Ve veřejné části si zde lze vychutnat jídlo s výhledem na letadla z venkovní terasy. Přibyly také nové obchody, například butik se slunečními brýlemi Sunglass Hut v Terminálu 2 nebo prodejna mobilního příslušenství Kamalion v Terminálu 1. Rozšířily se také prodejny Relay, kterých bude v letní sezoně na letišti celkem devět. V jejich sortimentu cestující naleznou mj. různé cestovní doplňky.

Letiště Praha v létě očekává zpožděné přílety

Podle dat organizace Eurocontrol stoupá letecký provoz v Evropě meziročně v průměru o 5 % (ve srovnání s rokem 2024). Tento růst má pokračovat i během letních měsíců. Zatímco v některých částech Evropy, včetně Česka, zůstává kapacita řídících středisek letového provozu zvládnutelná, jinde dochází k jejímu výraznému přetížení. Komplikují se tak možnosti přerozdělení nebo přesměrování tras a výsledkem je pak nárůst zpoždění letů. V Evropě se proto letos v létě očekává minimálně stejná míra zpoždění provozu jako v předešlém roce.

Podle predikcí by za celý letošní rok mělo pražské letiště atakovat hranici 18 milionů odbavených cestujících, čímž překoná historický rekord z roku 2019.