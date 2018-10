Letiště Václava Havla Praha nabídne v rámci zimního letového řádu spojení do 114 destinací

27.10.2018 20:07

V neděli 28. října 2018 vstoupí v platnost zimní letový řád. V jeho rámci se bude z Letiště Václava Havla Praha létat do celkem 114 destinací ve 42 zemích světa. Mezi nimi také nově například do Belfastu, Marrákeše, Ammánu, Šardžá, Pisy, Splitu či Dubrovníku. Celkem nabídne Letiště Václava Havla Praha během zimní sezóny letecká spojení do deseti nových destinací.