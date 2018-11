Letiště Václava Havla Praha připravilo speciální mikulášské exkurze

13. 11. 2018 8:16

Letiště Václava Havla Praha připravilo na 4. prosince 2018 speciální mikulášské exkurze. Kromě standardní prohlídky leteckého provozu bude pro návštěvníky v tento den připraven speciální program s mikulášskou nadílkou, fotokoutkem a pro odvážné také možnost nahlédnout i do samotného pekla. Série exkurzí je naplánovaná do odpoledních hodin s jednotlivými termíny mezi 15:00 – 19:00 hod. Děti do 15 let mají na exkurzi vstup zdarma.